Roberto Rossi nominato nuovo procuratore antimafia di Bari

Lavoro comune, capacità di ascolto del territorio, liberazione dei territori dalla mafia, recupero dei profitti illeciti e tutela dei deboli. Sono le priorità del lavoro che il nuovo procuratore di Bari Roberto Rossi, nominato dal Csm a capo della Procura distrettuale Antimafia del capoluogo pugliese, intende portare avanti.

“La Procura di Bari – ha spiegato Rossi – ha come primo obiettivo quello di essere un gruppo di lavoro, in cui quello che è importante è il lavoro comune, la capacità insieme di raggiungere un obiettivo. In secondo luogo la capacità di ascolto di quello che succede sul territorio e quindi definire le priorità verificando quelle che sono le reali esigenze della gente. La terza priorità, non c’è dubbio, è la liberazione dei territori dalla criminalità organizzata e, in particolare, il territorio foggiano”. Un chiaro riferimento del neo procuratore dell’antimafia pugliese a quanto sta avvenendo in provincia di Foggia e, in particolare, negli ultimi mesi a San Severo. Rossi ha anche rivolto una grande attenzione al recupero dei profitti illeciti: chi commette un reato per avere un vantaggio economico, saprà che la Procura – ha ribadito il magistrato – cercherà in tutti i modi di recuperare questo profitto illecito. Infine, ma non perché è ultima, la tutela dei soggetti deboli, di coloro che non si possono difendere da soli, che troveranno sempre nell’ufficio della Procura un avvocato di giustizia”.