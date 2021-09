L’Umana Dimora sede nazionale Milano

Oggetto: riviera sud Manfredonia – lettera aperta.

Scriviamo innanzitutto come turisti innamorati del vostro splendido territorio di cui, da più di vent’ anni, frequentiamo anche la bella costa di Siponto Sud.

Con sommo rammarico, però, siamo testimoni di un progressivo degrado dell’ area dovuto

ad una carenza dei servizi a supporto come:

mancanza delle informzioni pubbliche e condivise dello stato delle acque di balneazione;

intempestivi interventi di controllo e di qualificazione delle acque con conseguenziali

provvedimenti discriminanti e punitivi degli operatori balneari;

mancata cura delle spiagge libere e inesistenti interventi strategici mirati all’ impedimento

della erosione delle stesse (isole frangiflutti ecc.);

interruzione immotivata quanto assurda e dannosa della raccolta differenziata dei rifiuti.

Ci duole, altresì, prendere atto dell’ atteggiamento omissivo della popolazione che vive in quel luogo e non solo nel periodo estivo, Siponto in primis.

Ci viene riferito, infine, che “il medico stia studiando il caso”. Vogliamo sperare che si giunga ad una terapia consona e tempestiva.

Tanto si rende doveroso come cittadini e come rappresentanti delle Associazioni del territorio L’ Umana Dimora e Pro Valloni Garganici.

Cordiali saluti.

Sabino Redavid Angelo Torre