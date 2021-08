Riunione di Ferragosto in spiaggia: ecco Emiliano, Di Maio e Boccia

Nella foto presente da questa mattina su Twitter, a riva di una spiaggia salentina, si vedono chiaramente il governatore pugliese Michele Emiliano, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l’ex ministro piddino Francesco Boccia (in compagnia della moglie Nunzia De Girolamo).

Foto che ha scatenato il web, nel giorno in cui cadeva Kabul: «Mentre i Talebani prendono Kabul, il nostro ministro degli Esteri è occupato in un allegro conciliabolo in spiaggia con Boccia ed Emiliano. Fra un bagno e l’altro magari si ricorderà della tragedia umanitaria e geopolitica in corso. Che dite?» un commento su Twitter.