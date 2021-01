Ritucci (AgiAmo) risponde a Riccardi: “CB3, soldi incassati e spesi, illecito è suo”

È incredibile, i soldi incassati dai cambi d’uso della CB3,

lui li ha incassati,

lui li ha spesi per altre spese (commettendo un illecito),

lui ha continuato a riportarli in bilancio per anni tra le voci in entrata come fondo vincolato (commettendo un illecito pur sapendo che i soldi non c’erano più),

lui non ha mai potuto realizzare quelle opere perché i soldi stavano solo sulla carta e non nella realtà, hanno inserito la realizzazione di alcune di quelle opere nel progetto di Riqualificazione Urbana per provare a sistemare una delle tante distorsioni di fondi presenti nei suoi bilanci,



e a commettere degli illeciti sarebbero i Commissari perché hanno eliminato una voce in entrata dal bilancio perché nella realta quei soldi non esistono da ormai diversi anni 🙈🙈🙈



Certo che ci vuole davvero tanto coraggio e una gran faccia tosta per fare determinate affermazioni.

Lo ha scritto Massimiliano Ritucci su Facebook IlSipontino.net rispondendo ad un post di Angelo Riccardi.