“Salve ho trovato un cellulare iPhone S sulla spiaggia di Manfredonia, la lingua era impostata sul russo o ucraino, non so se è di qualche rifugiato. L’ho consegnato alla polizia municipale perché non sono del posto e non sapevo come fare, spero che sulla vostra pagina si possa fare qualcosa per ritrovare il padrone. Ho anche delle foto scattate al cellulare. Fatemi sapere, grazie”