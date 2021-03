Ritrovato in stato di confusione l’uomo allontanatosi dal reparto di Neurologia del Riuniti

LESINA (FG), RITROVATO IN STATO DI CONFUSIONE UOMO ALLONTANATOSI DAL REPARTO DI

NEUROLOGIA DEGLI OSPEDALI RIUNITI.

DURANTE IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE. AL KM 618 + 800 DELLA S.S. NR. 16 “ADRIATICA” IN

AGRO DEL COMUNE DI LESINA (FG), I MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI FORESTALE D

SERRACAPRIOLA, ALLE DIPENDENZE DEL GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI FOGGIA, HANNO

RITROVATO UN UOMO IN STATO CONFUSIONALE CHE PERCORREVA IN DIREZIONE NORD (TERMOLI

CON UNA VALIGIA ROSSA AL SEGUITO LA S.S. 16.

1 MILITARI HANNO SUBITO SOCCORSO L’UOMO CHE PRIVO DI DOCUMENTI IN PALESE STATO D

CONFUSIONE MENTALE DICHIARAVA DI ESSERE IL SIG. L. C. D. DI CANOSA DI PUGLIA.

I MILITARI, DOPO AVER SUBITO CHIAMATO IL 118 PER SINCERARSI DELLO STATO DI SALUTE DEL

MALCAPITATO ED AFFIDARE LO STESSO ALLE CURE DEI SANITARI, ATTRAVERSO L’INTERROGAZIONE

DELLE BANCHE DATI ED IL COLLEGAMENTO COSTANTE CON LE CENTRALI OPERATIVE D

ApPArjENENZA RIUSCIVANO A INDIVIDUARE IL NOMINATIVO DEL SOGGETTO COME INSERITO

NELL’ELENCO DELLE PERSONE SCOMPARSE IN QUANTO SI ERA ALLONTATO VOLONTARIAMENTE DAL

REPARTO DI NEUROLOGIA DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA IL25.03.2021.

IL SIG.. L.C.D. E” STATO SUCCESSIVAMENTE TRASPORTATO PRESSO GLI OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

E RIPRESO IN CURA NEL REPARTO DI PRONTO SOCCORSO.