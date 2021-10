Ritrovare se stessi nella Foresta Umbra

Ultimo episodio sul Gargano. ‘Un reporter in valigia’ conclude

il suo viaggio a Monte Sant’Angelo



Guarda il nuovo episodio: YouTube, Facebook e Instagram



Giunge a termine la stagione di ‘Un reporter in valigia’ dedicata al Gargano. La web-serie di viaggi prosegue il suo giro a caccia di storie e di scenari mozzafiato per l’Italia, ed è tornato nuovamente nel promontorio pugliese per riscoprirne soprattutto la natura. Anche nell’ultimo episodio, pubblicato il 9 settembre, l’autore dei video Mirco Paganelli si avvale della psicologa mattinatese Grazia Colletta con la quale intraprende un sentiero escursionistico attraverso la millenaria Foresta Umbra. “Dopo il bagno in mare insieme a Mattinatella, sottolineando i benefici del contatto con l’acqua, questa volta la dottoressa Colletta mi ha spiegato la carica rigenerante di una passeggiata immersi nel verde”, spiega il video-maker. “E la Foresta Umbra, dalla natura così arcaica e impetuosa, rappresenta uno scenario straordinario in cui ricercare il contatto con Madre Terra”, aggiunge l’esploratore. Dopo la ‘seduta’ in mezzo al bosco documentata nei video, l’itinerario prosegue ai margini della foresta nel borgo di Monte Sant’Angelo, anch’esso dalla storia millenaria dato che sin dall’Alto medioevo ha rappresentato una delle più importanti mete di pellegrinaggio del bacino mediterraneo. “Un posto in cui ogni volta torno molto volentieri – chiosa Paganelli – per l’atmosfera posata e la tradizione umile. Un borgo abituato a guardare l’orizzonte pur essendo così ancorato al lavoro della terra”. Il nuovo episodio è online ai seguenti link: YouTube, Facebook e Instagram.

Presentazione ‘Un reporter in valigia’- VIDEO

Come guardare gli episodi? Ogni sabato pomeriggio ne viene caricato uno nuovo.Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.

Cos’è ‘Un reporter in valigia’? La web-serie a metà tra il documentario e il blog di viaggio, è il frutto del racconto in prima persona del video-reporter Mirco Paganelli che, mentre viaggia, dialoga con lo spettatore unendo approfondimenti storico-culturali a impressioni sul posto e interviste agli abitanti. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Il mio progetto è un documentario che usa un linguaggio facilmente fruibile dal pubblico dei social-network, ma che non perde di vista la qualità e l’accuratezza dei contenuti”, spiega Paganelli.

