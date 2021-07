Ritorno dei tifosi negli stadi italiani, oggi la decisione

Oggi il Governo deciderà in merito alle attività possibili con il green pass e, tra le altre, anche il ritorno dei tifosi negli stadi italiani. I club spingono per la riapertura totale degli impianti, Valentina Vezzali, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, sostiene sia ragionevole consentire l’accesso a tre quarti dei tifosi. Secondo Repubblica, la decisione potrebbe essere quella di riaprire almeno inizialmente per il 50% della capienza, rimandando la possibilità di estendere o ridurre l’affluenza consentita in base al progredire del contagio nelle prossime settimane.