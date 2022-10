“Ritorno al futuro”, l’abbraccio commovente tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd – VIDEO

Al Comic-Con di New York – fiera annuale dedicata a fumetti, cosplay, videogame e TV – è andata in scena la reunion tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd. A circa 40 anni dal primo film della trilogia di “Ritorno al futuro”, Marty McFly ed Emmett “Doc” Brown si sono ritrovati e lasciati andare in un abbraccio che ha commosso il pubblico. Michael J. Fox ha mostrato i segni della grave forma di Parkinson che gli è stata diagnosticata in forma precoce nel 1991, quando aveva soltanto 30 anni. “Non si tratta di quello che ho ma di quello che mi è stato donato”, sono state le sue parole. Un modo istruttivo per non perdere tempo a compatirsi. La sua carriera è stata condizionata da questa malattia ma lui non ne fa un dramma e ai fan rivela: “Voi mi avete dato tutta la vita”.

L’attore ha anche ricordato la telefonata che fece alla madre per dirle del film: “Avevo 23 anni, l’ho chiamata e le ho detto: ‘Vogliono che faccia questo film prodotto da Steven Spielberg, ma dovrò farlo di notte’. Lei mi mise in guardia: ‘Ti stancherai tanto’. Mia madre ha sempre pensato che per me fare Ritorno al futuro fosse una pessima idea. Adorava il film ma, aveva ragione, mi sono stancato”. Poi si rivolge a Doc: “Lavorare con Chris è stata la parte migliore di questo film”. Infine un lungo abbraccio.