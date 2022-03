Ritorna “Una pezza di Lundini”. Brividi con Topo Gigio

Ritornerà questa sera, a partire dalle ore 23.30 su Rai 2, il fortunato programma tv, “Una pezza di Lundini”. Dopo alcune stagioni di successo, il programma comico condotto da Valerio Lundini con Emanuela Fanelli ritorna a gran richiesta in seconda serata.

Il format, che inizialmente si basava sull’idea di rimpiazzare una trasmissione che per vari motivi non poteva andare in onda – da qui l’idea del titolo: “una pezza”, nel corso del tempo è diventato già un piccolo cult della televisione italiana. L’ironia dissacrante, il nonsense tipico di certa comicità italiana e la volontà di smascherare i linguaggi tipici dello spettacolo, hanno portato Lundini ad un successo inaspettato.

Il programma, scritto con Giovanni Benincasa, nel corso delle puntate ha realizzato sketch con ospiti, interviste paradossali, finti spot di fiction Rai. L’elemento di novità è sicuramente la freschezza con cui Lundini e Fanelli tentano di fare anti-comedy fra stacchi, trovate sceniche e battute.

Lo show satirico, molto apprezzato dai giovani e sul web, ha raggiunto picchi di oltre settecentomila spettatori sul lineare, mentre su RaiPlay – la piattaforma ufficiale streaming Rai – risulta uno fra i dieci titoli più seguiti.

La terza edizione comincerà questa sera: attesissimo sarà il duetto fra Topo Gigio e Valerio Lundininei panni di Mahmood e Blanco e il nuovo spot della fiction interpretata da Emanuela Fanelli. “La terza edizione di “Una pezza di Lundini” non so se sarà meglio della prima e della seconda. Ma una cosa è certa, è molto peggio della quinta”, ha anticipato Lundini.