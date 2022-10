Ritorna Sand’Martìn l’evento che unisce il vino alla cultura, il programma

Ritorna a gran voce, pregno di nuovi colori, “Sand’Martìn”, molto più che uno storico evento dedicato al

vino; un ambizioso contenitore culturale, che con più di venti edizioni alle spalle, ha cercato e cerca di

ricamare con cura “storie di vita di uomini e di vino”

A concepire da sempre la kermesse, resta la “Daunia Enoica” – Associazione Culturale sanseverese che negli anni ha catalizzato, con laico impegno e profonda dedizione, l’attenzione di centinaia di appassionati del mondo e addetti ai lavori.

SAND MARTIN, oggi evento cult dell’autunno sanseverese, che da sempre strizza l’occhio ad un pubblico di appassionati di tutta la provincia e oltre, affonda le radici nella tradizione popolare che individuava in quella decade di Novembre, il momento in cui i mosti, figli delle faticose vendemmie, cominciavano a fermentare diventando vino.

Un’importante sinergia segnerà le attività future di Daunia enoica, a partire proprio da Sand Martin. Sarà

infatti ONE EVENTI – eccellenza del territorio specializzata nell’organizzazione di eventi, grazie alle intuizioni creative del suo founder Salvatore Di Matteo e del suo staff – a coniugare i concept di sensibilizzazione e promozione della culturA del vino in chiave contemporanea, perchè no, ricorrendo a soluzioni in digitale spingendo oltre i confini della provincia il messaggio dell’associazione.

L’articolato calendario del mese di Novembre, muoverà gli appassionati in un vero e proprio “viaggioitinerante” dove il vino sarà a tratti “padrone” e poi “ospite illustre”.

Si parte il 5/11, lasciandosi accarezzare dalle Bollicine del distretto sanseverese. Sarà infatti possibile

lasciarsi sedurre dalle Esperienze di metodo classico, incastonate nelle incantevoli ed eterne cantine del

borgo antico della città: d’Araprì – Pisan-Battel – 7Campanili – Re Dauno.

Il 12/11 nella suggestiva e originale cornice del castello Ducale di Torremaggiore, con l’Amministrazione

Comunale promotore e sponsor dell’evento, saranno protagonisti a corte, i vini fermi in ogni declinazione

rossi, bianchi e rosati – accompagnati da degustazioni di prodotti gastronomici suggeriti dai più autentici

produttori della città federiciana con l’olio in prima fila, magistralmente presentato dalle associazioni e

consorzi locali della Peranzana.

La tappa che chiuderà il Festival, il 20/11, vede due eventi: il primo alla scoperta della magia dei Vini Novelli, condurrà gli ospiti in uno dei “monumenti” dell’antica tradizione contadina, l’esclusiva location della fondazione Zaccagnino con l’Asp partner di questa iniziativa. L’accesso sarà possibile solo con invito vista la limitata disponibilità dei posti. Il secondo presso il Museo di San Paolo di Civitate con un concerto di musica da camera in collaborazione con il Museo, patrocinato dall’Amministrazione locale e prodotto dal Maestro

Antonio Carretta.