Ritorna l’open week end il 10 e l’11 ottobre presso Oasi Laguna del Re e Ipogei Capparelli, ecco come partecipare

Dopo il grande successo del primo Open Week End si ripropone questo sabato 10 e domenica 11 un nuovo open week end con visita a:

Oasi Laguna del Re

Ipogei Capparelli, Manfredonia(la più grande area sepolcrale dell’antica Daunia). Un emozionante pomeriggio da dedicare alla natura ed alla cultura Alle porte di Manfredonia, nel Parco Nazionale del Gargano, sorge un’area naturalistica dell’estensione di circa 56 ettari denominata

“Oasi Laguna del Re”

in cui sono presenti specchi d’acqua, strutture in legno per l’avvistamento dell’avifauna delle zone umide, pontili e sentieri percorribili a piedi ed in bicicletta. Le Associazioni:Centro Studi Naturalistici di Foggia, Daunia TuR di Manfredonia, Fare Natura Pro Natura di Margherita di Savoia, grazie al supporto del:Consorzio di Bonifica della Capitanata e la collaborazione dell’ Associazione culturale SCIC “Se il Signore avesse conosciuto questa piana di Puglia, luce dei miei occhi, si sarebbe fermato a vivere qui” Queste parole furono pronunciate 8 secoli fa da Federico II di Svevia, padre di Re Manfredi a cui è dedicato il nome della riservetta.Gli Ipogei Capparelli Sull’antica via che da Arpi conduceva a Siponto, a poca distanza dalla romanica Basilica di Santa Maria Maggiore,in località Capparelli, si estende la necropoli ruperstre paleocristiana più estesa e monumentale del Gargano. Note nell’antichità come le “grotte di Siponto”, presero il nome della omonima masseria Capparelli. Si tratta di un complesso di grotte tufacee , in parte naturali e in parte scavate nei banchi tufacei. Le grotte furono frequentate dal’età del bronzo e del ferro.Successivamente gli insediamenti grotticoli si trasformarono in neropoli preromane, romane e paleocristiane.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 15,30: Raduno dei partecipanti presso luogo indicato al momento della prenotazione

Ore 16,00: Visita guidata degli Ipogei Capparelli

Ore 17,00: spostamento in auto propria (car pooling) in viale dei Pini (di fronte l’idrovora del Consorzio di Bonifica nei pressi del Caseificio dei Pini); Ore 17,30: Inizio percorso naturalistico nei sentieri della Riservetta con spiegazione guidata e attività naturalistica;

Ore 18,30 circa: Termine attività e saluti

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

E’ preferibile munirsi di abbigliamento sportivo con pantaloni lunghi, scarpe da trekking o da ginnastica con suola alta, bottiglia d’acqua, fotocamera e/o binocolo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 6,00 ADULTO

€ 3,00 RAGAZZO DAI 6 AI 12 ANNI

GRATUITO BAMBINO DAI 0 AI 5 ANNI

La quota comprende: Guida abilitata e Esperto naturalista, ingresso ai luoghi di visita, parcheggio;La quota non comprende: pranzo, trasporto (in modalità car pooling/condivisione dei propri mezzi).

PER PARTECIPARE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE AI SEGUENTI RECAPITI

Associazione Daunia TuRTel: 348/8137728 (Giuseppe)

Associazione Fare NaturaTel: 348/9189817 (Salvatore)N.B.: Per partecipare è necessario essere muniti di dispositivi di protezione personale (mascherina) e rispettare tutte le indicazioni inoltrate dall’organizzazione e comunicate al momento della prenotazione.

Foto di Salvatore Giannino