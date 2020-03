Ritiro pensioni: sospese le chiusure delle succursali delle Poste a Manfredonia

Nuove disposizioni per aperture e chiusure degli uffici postali. La riorganizzazione degli uffici postali per via dall’emergenza coronavirus, con la chiusura degli uffici periferici a Manfredonia due volte la settimana, rischiava di creare assembramenti, anziché evitarli, nei giorni in cui si potranno ritirare le pensioni.

Se non si può evitare di ritirare la pensione in contanti in ufficio postale, ci si dovrà quindi presentare agli sportelli secondo la seguente ripartizione di cognomi:

• il 26 marzo dalla lettera A alla B

• il 27 marzo dalla lettera C alla D

• il 28 marzo (mattina) dalla lettera E alla K

• il 30 marzo dalla lettera L alla lettera O

• il 31 marzo dalla lettera lettera P alla R

• il 1 aprile dalla lettera S alla Z

Gli uffici centrali delle Poste in via Torre Santa Maria saranno aperti dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, mentre il sabato solo di mattina. Gli uffici decentrati di via Enrico Toti e via Gargano saranno aperti tutte le mattine e resteranno chiusi il pomeriggio.

Maria Teresa Valente