Rita e i suoi angeli: “Una raccolta per aiutarmi ad aiutare”

Dopo aver annunciato la nascita dell’associazione con cui si mette al servizio del prossimo in difficoltà, Rita Colonna non solo è stata sommersa da attestazioni di stima ed affetto, ma anche di richieste. “Ne sono felicissima e ringrazio tutti”, commenta emozionata, ribadendo che con la sua associazione Angeli 2021 è pronta ad aiutare chiunque ne abbia bisogno: dai genitori impossibilitati ad accompagnare i figli a scuola agli anziani che hanno difficoltà a spostarsi, ecc.

Quindi spiega: “Le richieste sono tantissime e questo mi fa capire che c’è tanta gente che ha bisogno di essere aiutata”. Rita ha 33 anni e lavora in un rinomato ristorante del centro storico sipontino. Appena diciottenne, ha dovuto fare di necessità virtù, prendendo la patente per accompagnare i nonni da vari medici. Poi, ha iniziato ad accompagnare anche i cuginetti a scuola i cui genitori, per varie incombenze, avevano difficoltà. Praticamente per la maggior parte della sua vita ha trascorso il proprio tempo libero a disposizione degli altri, finché pochi mesi ha ha deciso di concretizzare questa sua propensione dando vita ad un’associazione.

“Per crescere e migliorare ho avviato una raccolta fondi che consentirà all’associazione di acquistare nuovi mezzi ed essere vicina a tutti coloro che me lo chiederanno”. Il link dove fare una donazione per aiutare Rita ‘ad aiutare’ è il seguente: https://gofund.me/40d40014

“Tutti coloro che si trovano in difficoltà e hanno bisogno di essere accompagnati con fiducia e riservatezza per qualsiasi esigenza oppure che necessitano di accompagnare i bambini a scuola o altrove e non sanno come fare, possono contattarmi al 3401652605”, spiega Rita che in questo suo progetto sente vicini i suoi ‘angeli’ che la guardano da lassù.

“Sentirmi utile agli altri mi fa stare bene. Per me è questo il vero senso della vita”.

di Maria Teresa Valente