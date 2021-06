Risultati storici per il Circolo Tennis Manfredonia

Il Circolo Tennis Manfredonia raggiunge un risultato storico per il tennis sipontino con la promozione in serie C sia con la squadra maschile che con la squadra femminile.

Protagonisti del percorso nella D1 maschile i giocatori Gianluca Piccoli (capitano e giocatore), Antonluca Romoli, Domenico Scelzi, Fabio Romano e Gianmarco Altieri.







Ai nastri di partenza ben 28 squadre si contendevano uno dei 4 posti disponibili per l’accesso alla promozione.

I ragazzi della compagine sipontina hanno ottenuto il primo posto in un girone da 7 squadre regionale e poi hanno battuto il circolo tennis di Calimera nel primo turno di playoff ed il circolo tennis di Ceglie Messapica nel turno finale chiudendo la competizione da imbattuti.

Per il femminile Carlotta Serafino, Paola De Luca e la maestra e capitano Alessandra Piccoli ottengono un secondo posto nella classifica generale del girone di serie D1 arrendendosi al doppio di spareggio alla prima classificata CT Stasi Lecce conquistando la promozione.

Il CT Manfredonia si preparerà per affrontare al meglio la serie C 2022.

L’obbiettivo è quello di promuovere il tennis nella città di Manfredonia, affinché queste squadre possano stimolare i ragazzi della scuola tennis del circolo a migliorare ed impegnarsi.

Registriamo ottimi risultati anche nei tornei singolari, con la qualificazione diretta ai campionati italiani under 14 per Paola De Luca, la vittoria di ben 5 tornei di 3 categoria per Antonluca Romoli, la vittoria nel torneo Open di Foggia per Domenico Scelzi e l’ultima sorpresa ovvero la vittoria Del torneo Open di Torremaggiore da parte di Gianluca Piccoli che sconfigge due temibili argentini Alvarez e Serrano.