RisparmioCasa Vitulano, il derby è tuo! 7-3 al Capurso

Una vittoria decisamente importante quella che questo pomeriggio il RisparmioCasa Vitulano C5 ha ottenuto al Palascaloria contro un ottimo Futsal Capurso. Il risultato finale di 7-3 non deve far pensare ad una gara semplice, i ragazzi sipontini, infatti, per ben due volte hanno dovuto rimontare gli avversari, che soprattutto nel primo tempo sono scesi in campo molto determinati.

Mister Del Grosso, che ha sostituito lo squalificato Monsignori, schiera il quintetto formato da Lupinella, Crocco, Raguso, Scigliano e Sampaio. Futsal Capurso che risponde con Di Ciaula tra i pali, Ferdinelli, Leggiero, Primavera e Garofalo.

Iniziano forte i padroni di casa e nel primo minuto di gioco hanno ben tre occasioni per sbloccare già la gara. Sampaio vede respingere la sua conclusione in angolo, poi è Scigliano per due volte a sfiorare la traversa.

Il Capurso non resta a guardare, al 3′ è provvidenziale Lupinella su Garofalo, il portiere di casa tocca la palla mandandola sul palo. Un minuto dopo è ancora Garofalo, su assist di Ferdinelli da rimessa laterale, ad impensierire la difesa di casa. Al 4’22, però, l’estremo sipontino non può nulla sul destro del numero 8 ospite che calcia al volo dalla banda destra.

Sampaio potrebbe pareggiare subito la contesa, ma il tiro del pivot carioca termina fuori di un soffio. Ci pensa Gaku al minuto 5’50 a segnare l’1-1, dopo una combinazione con Crocco, il giapponese di punta fulmina Di Ciaula.

Martinez, al rientro oggi dopo l’infortunio, va vicinissimo al vantaggio, Crocco recupera palla e serve l’argentino che di sinistro trova il palo.

La gara scorre su ritmi davvero elevati, entrambe le squadre non si risparmiano. A 5′ dal termine il Capurso va nuovamente in vantaggio, finalizzando al meglio un’ azione di contropiede iniziata da Ferdinelli e conclusa da Primavera, che di prima intenzione batte Lupinella.

Passano soltanto 10” ed è Sampaio, a pochi passi dalla porta, a sfiorare la rete del pareggio. Al 16′ un grande intervento in scivolata di Riondino evita un tiro a colpo sicuro di Primavera.

Al 19′ è Martinez a siglare il 2-2. L’argentino, ricevuta palla da Riondino, è bravissimo a proteggersi e a girarsi, il suo sinistro non lascia scampo a Di Ciaula. Prima frazione che termina sul 2-2.

Nella ripresa a partire forte sono gli ospiti. Ancora Garofalo, uno dei più pericolosi del Capurso, vede respingere la sua conclusione da due passi da un super Lupinella.

La rete del vantaggio però la trova il RisparmioCasa Vitulano C5 con una girata pazzesca di Scigliano. Fallo laterale battuto da Riondino ed il numero 7, di prima intenzione, la piazza sotto l’incrocio.

Il sorpasso galvanizza i sipontini che collezionano diverse occasioni da rete con Martinez, Sampaio e Gaku, le loro conclusioni però non trovano fortuna, complice un Di Ciaula in grande spolvero.

La rete del 4-2 arriva al 12′ con Sampaio che deposita in rete un assist di Scigliano, dopo un ottimo schema da calcio di punizione. Le marcature che chiudono definitivamente la gara sono ad opera di un eccellente Agustin Crocco. Al 13’24 il centrale argentino recupera l’ennesimo pallone e parte in contropiede servendo Raguso, il laterale attende il ritorno di Crocco offrendogli la palla del 5-2. Sono bravissimi due minuti dopo i ragazzi sipontini a mettere in difficoltà la difesa ospite con un pressing alto che costringe all’errore, ne approfitta sempre Crocco che a porta vuota sigla il 6–2.

Futsal Capurso che non riesce a trovare spunti importanti pur utilizzando il portiere di movimento. Al 16′ Scigliano, recuperata palla nella sua metà campo, trova la sua doppietta personale con un tiro dalla distanza.

La rete del 7-3 finale è ad opera di Nitti che approfitta di un errore della retroguardia sipontina.

Arriva quindi la prima vittoria del 2021 ed arriva in una settimana davvero complicata per il RisparmioCasa Vitulano C5 che, complice la lunga trasferta di Martedi a Pistoia, è stata costretta ad allenarsi poco. La vittoria, concretizzata nella seconda parte di gioco, ha comunque dimostrato quanto, a livello fisico, la squadra stia davvero bene.

Ora c’è tempo di recuperare e preparare al meglio la gara di sabato prossimo a Gubbio, un altro lungo viaggio contro la formazione che all’andata fermò i sipontini tra le mura amiche sul 2-2.

TABELLINI:

RISPARMIOCASA VITULANO C5: LUPINELLA, SCIGLIANO, RAGUSO, PESANTE, GAKU, SOLOPERTO, PINEIRO, MARTINEZ, CROCCO, RIONDINO, SAMPAIO, MURGO. ALL. DEL GROSSO

FUTSAL CAPURSO: DI CIAULA, LISCO, LEGGIERO, DAMMACCO, NITTI, PRIMAVERA, CAMPAGNA, GAROFALO, FERDINELLI, MAZZILLI, SCIANNAMEA, ALBANESE. ALL. RECCHIA.

MARCATORI PRIMO TEMPO: 4’22 GAROFALO, 5’50 GAKU, 14’34 PRIMAVERA, 18’59 MARTINEZ.

MARCATORI SECONDO TEMPO: 4’18 SCIGLIANO, 12’29 SAMPAIO, 13’24 CROCCO, 15’53 CROCCO, 16’11 SCIGLIANO, 19’20 NITTI

AMMONITI: PRIMAVERA, DAMMACCO, CAMPAGNA.

M&A COMUNICAZIONE