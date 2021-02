RisparmioCasa Vitulano C5: vittoria importantissima a Giovinazzo

L’avevamo pronosticata come una gara difficile e cosi è stata, il Giovinazzo si è dimostrata un’ottima squadra, molto fisica con individualità importanti, e quest’oggi con un Di Capua strepitoso che ha mantenuto a galla i suoi fino agli ultimi minuti.

Il RisparmioCasa Vitulano C5 si è confermato nuovamente una compagine davvero solida, il lavoro quotidiano di Mister Monsignori si vede chiaramente in campo. Questa squadra è prima in classifica e possiamo dirlo, fino ad ora in maniera ampiamente meritata.

Giovinazzo che scende in campo con Di Capua, Lucao, Lanziotti, Restaino, Jander. Sipontini che rispondono con Lupinella, Crocco, Raguso, Scigliano e Sampaio.

Pronti via ed è subito vantaggio ospite, Sampaio con un tocco delizioso serve Raguso che stoppa e calcia di destro battendo Di Capua. L’occasione per raddoppiare arriva immediatamente con Sampaio che in scivolata non riesce a trovare la porta.

Sul primo vero affondo il Giovinazzo trova il pareggio con Restaino, il più pericoloso dei suoi. Il 24 salta il suo avversario e di destro la infila sotto la traversa. Passano due minuti e Alves sfiora il vantaggio con un tiro che sfiora l’incrocio dei pali.

Martinez prova a riportare avanti i suoi con un tiro al volo che Di Capua respinge, ci riesce invece bomber Sampaio che gira in rete un ottimo assist di Boutabouzi da rimessa laterale, 1-2.

Giovinazzo che tenta la reazione ancora con Restaino, è prima bravo Raguso ad anticiparlo sul secondo palo, poi è sfortunato quando la sua conclusione esce di un soffio.

Gli ultimi 6 minuti di gioco del primo tempo sono tutti di marca sipontina, le occasioni da gol sono tante, Boutabouzi, Riondino, Martinez, Gaku e Scigliano hanno tra i piedi la palla del doppio vantaggio, ma in più di un’ occasione Di Capua è davvero insuperabile.

Prima frazione che termina sull’1-2.

La ripresa comincia con un difficile intervento di Lupinella su un tiro dalla distanza di Restaino. A sfiorare il gol è però sempre il RisparmioCasa Vitulano C5 con Raguso che prova a battere Di Capua, il suo destro da fuori aria è respinto con i piedi.

La gara è molto bella, Manfredonia che tiene maggiormente il possesso palla ma il Giovinazzo in contropiede è pericoloso. Proprio da una ripartenza arriva una grande occasione per Alves che si invola verso Lupinella ma il suo tiro termina fuori.

Ancora Lupinella è bravissimo quando in scivolata ribatte un tiro fortissimo di Piscitelli, poi è Martinez che salta il suo avversario ma conclude addosso a Di Capua.

Quando mancano 4′ al termine Alves commette fallo su Boutabouzi e viene ammonito per la seconda volta lasciando i suoi in inferiorità numerica. Ne approfittano subito i ragazzi di Monsignori trovando la terza marcatura con Martinez che batte Di Capua dopo aver ricevuto palla da Scigliano.

Negli ultimi minuti di gioco Grassi tenta la carta del portiere di movimento, ma i sipontini chudono ogni varco con Lupinella che compie due prodigiosi interventi su Piscitelli e Restaino.

Termina così la gara, con una vittoria meritatissima e molto importante su un campo difficile e contro un’ottima formazione.

Stiamo entrando nel momento chiave di questo campionato, il RisparmioCasa Vitulano C5 si trova adesso ad affrontare tre gare consecutive in casa. Pistoia, Castelfidardo, e nel mezzo il recupero contro il Futsal Cobà che sancirà anche la qualificazione alla Coppa Italia di categoria.

Ma pensiamo ad una gara per volta, godendoci intanto con soddisfazione e merito il primato del girone C di A2.

TABELLINI:

GIOVINAZZO: DI CAPUA, GONZALES, PISCITELLI, GUALTIERI, MONGELLI, LANZIOTTI, ALVES, PRISCIANDARO, RESTAINO, ROSELLI, FERREIRA JANDER, MISURELLI. ALL. GRASSI

RISPARMIOCASA VITULANO C5: LUPINELLA, SCIGLIANO, RAGUSO, PESANTE, BOUTABOUZI, GAKU, SOLOPERTO, CROCCO, MARTINEZ, RIONDINO, SAMPAIO, MURGO. ALL. MONSIGNORI

MARCATORI: RAGUSO, RESTAINO, SAMPAIO, MARTINEZ

AMMONITI: MARTINEZ, GAKU

ESPULSI: ALVES

M&A COMUNICAZIONE