RisparmioCasa Vitulano C5: Sampaio show, steso il Pistoia 8-3

“

Sono tutte finali” le parole di Conrado Sampaio alla vigilia del match di questo pomeriggio al Palascaloria contro il Pistoia. Possiamo francamente dire che la squadra ha rispettato in pieno le parole del bomber carioca, autore quest’oggi di ben cinque reti che lo proiettano in testa alla classifica cannonieri.

I ragazzi di Mister Monsignori, infatti, sono scesi sul parquet di gioco concentrati e assolutamente convinti di portare a casa l’intera posta in palio, essendo ben consapevoli dell’importanza della gara.

I Sipontini, quest’oggi in maglia verde, scendono in campo con Lupinella tra i pali, Scigliano, Raguso, Gaku e Sampaio. Risponde Mister Lami con Panattoni, Galindo, Donadoni, Keko e Berti.

Passano giusto due minuti ed il RisparmioCasa Vitulano C5 è già in vantaggio con Sampaio che approfitta di un errore difensivo ospite e ribatte in rete un rinvio di Panattoni. La risposta del Pistoia arriva già dopo pochi secondi, batti e ribatti in area sipontina con Lupinella bravo a respingere la prima conclusione di Galindo, ma che non può fare nulla sul tap-in di Donadoni.

RisparmioCasa Vitulano C5 che pressa alto, con il Pistoia che tenta di far male in contropiede. Nel giro di un minuto e mezzo però prima Sampaio infila Panattoni in diagonale dalla banda sinistra, poi è Riondino che al volo, dopo uno schema da calcio d’angolo, trova la terza marcatura.

Pochi giri di lancetta ed è ancora Sampaio a timbrare il cartellino, deviando in rete un tiro verso la porta di Gaku. Ospiti che non mollano e provano a riaprire la gara con Gonzales, il suo tiro viene deviato in angolo da Lupinella. Proprio dall’angolo è Berti ad andare a segno con una girata di sinistro da centro area per il 4-2.

Al 15′ Scigliano serve una palla al bacio in parallela per Gaku che, di destro, di prima intenzione, batte per la quinta volta Panattoni. Prima frazione che termina sul 5-2.

La ripresa comincia con il Pistoia riversato in avanti, padroni di casa che invece sono bravi a chiudere ogni varco. Al 3′, su fallo laterale dalla sinistra, Gaku serve Sampaio appostato sul secondo palo, il pivot non può sbagliare mettendo a segno la sua quarta rete di giornata.

Mister Lami, a questo punto, tenta la carta del portiere di movimento, il tempo però scorre velocemente senza che gli arancioni impensieriscano più di tanto la retroguardia sipontina, anzi ad andare a segno sono proprio i biancocelesti ancora una volta con Sampaio che supera due avversari e batte il portiere con un destro potente, e poi con Riondino che finalizza al meglio una grande azione depositando a porta sguarnita l’assist di Gaku.

La terza marcatura del Pistoia, da parte di Berti, arriva ad un minuto dal termine su calcio di rigore, concesso per fallo di Soloperto su Galindo.

MISTER MONSIGNORI: “Abbiamo fatto una buonissima partita contro un avversario ostico e di qualità, siamo soddisfatti della prestazione. Quando si entra in questa fase della stagione tutte le squadre hanno bisogno di punti, il tono agonistico sale, le partite si caricano di tensione, ma noi siamo stati bravi a gestire la partita soprattutto quando siamo andati sul largo vantaggio, facendo tanto possesso palla ed evitando situazioni di scontro che, in questo momento del campionato, sono assolutamente da evitare. Godiamoci adesso questa vittoria, riposiamo, poi penseremo alla gara di Martedi contro il Cobà. Ce la metteremo tutta per mettere in difficoltà un avversario molto forte. “

TABELLINI: 8-3

RISPARMIOCASA VITULANO C5: LUPINELLA, SCIGLIANO, RAGUSO, PESANTE, BOUTABOUZI, GAKU, SOLOPERTO, PINEIRO, MARTINEZ, RIONDINO, SAMPAIO, MURGO. ALL. MONSIGNORI

GISINTI PISTOIA: GIORGI, BARTOLINI, MARINI, GALINDO, BERTI, DONADONI, PANATTONI, KEKO, MELANI,GONZALES, HOMSI, GENIS. ALL. LAMI

MARCATORI: SAMPAIO, DONADONI, SAMPAIO, RIONDINO, SAMPAIO, GAKU, SAMPAIO, BERTI, SAMPAIO, RIONDINO, BERTI.

AMMONITI: DONADONI, BOUTABOUZI, SOLOPERTO

M&A COMUNICAZIONE