RisparmioCasa Vitulano C5: la marcia riprende con la sfida alla Tombesi Ortona

Dopo quasi un mese di stop, tra la quarantena obbligatoria e la sosta di campionato, il RisparmioCasa Vitulano C5 è finalmente tornato al lavoro. Mister Monsignori ha quindi potuto contare, anche se da poco, sull’intera rosa a disposizione, compreso Scigliano rientrato dopo il permesso concessogli dalla società.



Tanto è successo in questo mese, primo su tutto il Cobà che, pareggiando in casa della Tenax Castelfidardo, ha spostato il pallino del gioco nelle mani proprio dei sipontini, i quali potrebbero così coronare un sogno con tre vittorie nelle ultime tre gare.



“Un passo alla volta” è il ditkat di capitan Lupinella e compagni ed è giusto sia così, in considerazione del fatto che saranno tre partite molto difficili, in particolar modo quella di sabato contro la Tombesi Ortona, poiché arriva dopo un periodo molto difficile soprattutto dal punto di vista fisico, visti i problemi legati al Covid e all’impossibilità di allenarsi.

La Tombesi Ortona, che nella gara di andata sconfisse i biancocelesti per 7-4, viene dalla gara casalinga persa contro la Gisinti Pistoia. 27 sono i punti in classifica, in piena corsa playoff, con Buldog Lucrezia e Atletico Cassano a 3 punti di distanza. Assente della gara sarà Renan Pizzo, espulso nel match disputato contro il Pistoia, ma Mister Di Vittorio potrà comunque contare su una rosa molto forte, Bordignon, Silveira e Vilmar Pereira sono elementi che in questa categoria fanno la differenza.



Il RisparmioCasa Vitulano C5, come dicevamo, è finalmente al completo, Mister Monsignori, che ha seguito i ragazzi anche durante il periodo di quarantena, ha quindi potuto preparare il match importantissimo contro la Tombesi.

A tre gare dal termine e dopo essere stati in testa alla classifica per gran parte della stagione, il sogno di vincere il campionato è lecito averlo, certo non sarà facile e la squadra è ben consapevole di questo, ma i ragazzi ci hanno sempre creduto, anche dopo la sconfitta interna contro il Cobà che poteva demotivare tanto, soprattutto a livello psicologico. Invece, da quella gara, tutti si sono uniti ancor di più verso un unico obiettivo che è la vittoria.



NICOLAS PINEIRO :

“Purtroppo ci siamo dovuti fermare, ma questo non ha intaccato la nostra mentalità vincente, infatti torneremo in campo più carichi che mai. Siamo consapevoli e preparati a livello mentale per affrontare le ultime tre partite. Bisogna fare tre grandi prestazioni. A livello fisico stiamo bene, anche in quarantena ci siamo preparati a casa con allenamenti personalizzati ed ora che siamo tornati in campo stiamo lavorando davvero sodo per farci trovare pronti e riprendere il ritmo di gioco. Sono molto fiducioso per quanto riguarda sabato, non bisogna sottovalutare assolutamente l’avversario che, ricordiamolo, all’andata ci ha battuto. Scenderemo in campo e venderemo cara la pelle per portare a casa la vittoria. “



SABATO 3 APRILE ORE 15

RECUPERO 8° GIORNATA DI RITORNO

RISPARMIOCASA VITULANO C5 – TOMBESI ORTONA

DIRETTA STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK A CURA DI PUGLIA5

M&A COMUNICAZIONE