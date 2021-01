RisparmioCasa Vitulano C5 – Cus Molise. E’ big Match al Palascaloria

Prima contro seconda in classifica. 26 i punti del RisparmioCasa Vitulano C5 contro i 24 del Cus Molise, con la differenza, però, che i molisani hanno ancora da recuperare diverse partite del girone di andata. Ecco perché, come ha dichiarato il Presidente Onorario Dottor Luigi Esposto, la vittoria è l’unico risultato possibile per continuare la marcia da capolista.

All’andata i biancocelesti si imposero in maniera meritata al Palaunimol, in quella che è l’unica sconfitta subita dalla squadra di Mister Sanginario, oltre alle 8 vittorie su 9 incontri disputati.



Una rosa di grande livello in cui spiccano Turek, Paschoal, Debetio, Oliveira e su tutti Barrichello, sicuramente il faro principale della compagine molisana, che martedì nel recupero si è imposta sul campo del Capurso per 2-5.



Il RisparmioCasa Vitulano C5 si presenta, invece, alla gara dopo la spettacolare vittoria sul campo del Gubbio, che non perdeva in casa da più di un anno. La squadra di Mister Monsignori, che tornerà a sedersi in panchina dopo aver scontato i due turni di squalifica, ha fin da lunedì preparato nei minimi dettagli il match. I ragazzi vogliono continuare ad accumulare punti in classifica e sanno bene che i tre punti sabato sono di particolare importanza.



MATTIA RAGUSO:“Veniamo da una vittoria, quella di sabato scorso, che è stata importante sotto diversi punti di vista. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile per le dimensioni molto ridotte del parquet. Abbiamo però cominciato con personalità e siamo stati molto bravi soprattutto quando nel secondo tempo siamo stati raggiunti nel risultato, riuscendo poi a segnare altre tre reti. Abbiamo disputato una prova di carattere contro una compagine che sta giocando un buon futsal. La squadra sta bene e sta dando risposte positive, partita dopo partita. Sabato sarà una sfida importante come le altre, noi però non abbiamo paura di nessuno e lavoriamo con cattiveria ogni settimana per toglierci delle belle soddisfazioni. Stiamo facendo parlare il campo e questo è quello che conta. Ce la metteremo sempre tutta. Forza Manfredonia”



SABATO 30 GENNAIO ORE 16 PALASCALORIA

14° GIORNATA SERIE A2 GIRONE C

RISPARMIOCASA VITULANO C5 – CLN CUS MOLISE

GARA A PORTE CHIUSE

DIRETTA STREAMING A CURA DI PUGLIA5N.B.