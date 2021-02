RisparmioCasa Vitulano C5: contro la Tenax per riprendere la marcia

Riprendere subito la marcia. L’obiettivo di Monsignori ed i suoi ragazzi è chiaro dopo la sconfitta subita nel recupero di Martedì contro il Futsal Cobà.



Quella contro la Tenax Castelfidardo sarà una gara difficile, il KO con i marchigiani è stato sicuramente un duro colpo da digerire, soprattutto per l’ormai difficile qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, un obiettivo prestigioso che avrebbe dato ulteriore lustro alla società e merito all’ottimo lavoro svolto da tutta la squadra, ma a parte questo la gara contro la corazzata Cobà ha dimostrato che il RisparmioCasa Vitulano C5 è una squadra viva, in ottima forma e che sicuramente lotterà fino all’ultimo secondo di questo campionato per raggiungere il suo obiettivo.

Castelfidardo che si presenta a Manfredonia dopo il pareggio beffa casalingo ottenuto contro il Futsal Capurso, in vantaggio per 2-1 infatti i marchigiani sono stati raggiunti a 6” dal suono finale della sirena.

Nonostante i 6 punti in classifica e due gare ancora da recuperare sono una squadra che ha messo spesso in difficoltà gli avversari, lo sanno bene i sipontini che nella gara di andata hanno dovuto sudare parecchio per avere la meglio.



Callegari, Guandeline, Lemos, Pereira, Giannattasio, Canale, Peres, tutti nomi importanti per la categoria, che non devono far abbassare la guardia a capitan Lupinella e compagni.



L’obiettivo per il RisparmioCasa Vitulano C5 è uno solo ed è quello di tornare a vincere, conquistare tre punti per accantonare una settimana impegnativa con tre gare a pochi giorni di distanza, e poter poi preparare per bene la sfida di Porto San Giorgio contro il Cobà.

Il Campionato è apertissimo e a 5 giornate dal termine ogni gara diventa una finale.



MIRKO LUPINELLA:” Martedì abbiamo perso contro una grandissima squadra, la favorita per la vittoria finale, ma ciò non significa che il campionato è compromesso, anzi, ci sono ancora cinque gare da disputare, tra cui il ritorno proprio in casa del Cobà dove andremo per vincere. La testa però ora deve andare alla Tenax, siamo un gruppo solido e lo dimostreremo già sabato. Il Manfredonia non molla, noi lotteremo fino alla fine per portare a casa sempre la vittoria.”

MICHELE MURGO:” Sapevamo che la gara contro il Cobà sapevamo era difficile, avevamo di fronte una corazzata, la candidata alla vittoria del campionato. Nonostante tutto, però, abbiamo disputato una grande partita e credo che solo alcuni episodi ci hanno condannato. Il dispiacere più grande è non essere riusciti a raggiungere le finali di Coppa Italia, però tutto questo è ormai passato. Abbiamo ripreso subito a lavorare e a preparare la gara di sabato nel migliore dei modi perchè sarà un impegno difficile. Vogliamo conquistare i tre punti per continuare la nostra marcia e giocarcela fino alla fine.”



SABATO 27 FEBBRAIO ORE 16 PALASCALORIA17° GIORNATA SERIE A2 GIRONE C

RISPARMIOCASA VITULANO C5 – TENAX CASTELFIDARDO

DIRETTA STREAMING PUGLIA5 SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA SOCIETA’

M&A COMUNICAZIONE