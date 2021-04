RisparmioCasa Vitulano C5: con il Lucrezia un solo obiettivo, la vittoria

Trenta erano i secondi che mancavano al termine della gara di sabato scorso contro l’Ortona, quando Silveira con il tacco ammutoli’ i pochi presenti al Palascaloria. Il pareggio non era il risultato che permetteva ai sipontini di continuare ad essere padroni del proprio destino, ed invece la netta sconfitta del Cobà a Pistoia ha lasciato le carte in tavola invariate, a dimostrazione che nulla è mai scontato e bisogna crederci sempre fino alla fine.



Due le gare al termine, sul cammino verso la massima categoria del Futsal Italiano per il RisparmioCasa Vitulano C5 ci sono il Buldog Lucrezia e l’Atletico Cassano. Entrambe le compagini sono in piena lotta per un posto playoff, dato che fa capire la difficoltà dei match in programma.



Ma procediamo un passo alla volta e presentiamo quella che sarà forse, e si spera, l’ultimo match casalingo della stagione biancoceleste. Al Palascaloria arriva il Buldog Lucrezia, formazione marchigiana reduce dalla pesante sconfitta di Giovinazzo, un KO importante, frutto anche delle tante assenze che la squadra allenata dal bravo tecnico Elia Renzoni ha dovuto sopportare.



Lucio Gonzales, Javier Corvatta, Edoardo Silveira e Paludo sono una garanzia per questa categoria e lo dimostrano i risultati ottenuti dal Lucrezia, mancheranno però al match contro i sipontini Vicente Girardi e Stefano Chiappori, entrambi espulsi nella gara di Giovinazzo. L’obiettivo dei “cagnacci” è quello di conquistare i punti necessari per un posto playoff, e sicuramente scenderanno sul parquet per portare a casa un risultato positivo.



Il RisparmioCasa Vitulano C5, però, dopo il pareggio beffa contro l’Ortona, ha lavorato parecchio anche nel giorno di Pasquetta per far sì che gli errori commessi contro gli abruzzesi siano un caso isolato. Non era sicuramente facile tornare in campo dopo un mese di stop, ma con una settimana intera di allenamento nelle gambe e soprattutto con il gruppo al completo, Mister Monsignori ha potuto preparare al meglio l’importantissima sfida di sabato.

L’unico neo sarà l’assenza per squalifica di Mattia Raguso, ammonito contro la Tombesi Ortona, mentre dovrà fare attenzione bomber Sampaio, entrato in diffida.



AGUSTIN CROCCO: “Contro l’Ortona non siamo riusciti a segnare quel gol in più che forse ci avrebbe dato tranquillità, ma la squadra ha comunque dimostrato personalità e voglia di vincere. Desideriamo continuare a sognare fino alla fine. Sappiamo che tutto dipende da noi, stiamo lavorando tanto, l’obiettivo è sicuramente quello di vincere tutte e due le gare, ma pensiamo prima a sabato. Contro il Lucrezia sarà molto difficile, hanno in squadra diversi giocatori bravi e soprattutto hanno la possibilità di disputare ancora i playoff. Mi aspetto una gara equilibrata, dove i dettagli faranno la differenza.”



SABATO ORE 16 PALASCALORIA, 21° GIORNATA SERIE A2 GIRONE C

RISPARMIOCASA VITULANO C5 – BULDOG LUCREZIA

DIRETTA STREAMING PUGLIA5 SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DELLA SOCIETA’ ASDMANFREDONIAC5M&A COMUNICAZIONE