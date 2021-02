RisparmioCasa Vitulano C5, arriva il Pistoia

L’obiettivo della scorsa settimana di vincere sul campo del Giovinazzo per preparare al meglio la tripla sfida casalinga contro Pistoia, Castelfidardo ed il recupero contro il Cobà, è stato centrato alla perfezione.

Una vittoria netta e meritata, una crescita evidente ed una maturazione raggiunta nel momento in cui ci apprestiamo a vivere il periodo più difficile del campionato. Ogni gara diventa una finale, ogni partita disputata ti avvicina a quel traguardo fissato ad inizio anno.

La gara di sabato contro il Gisinti Pistoia arriva in un ottimo momento di forma per i ragazzi di Mister Monsignori, un match però da non sottovalutare, proprio poche settimane fa, nel recupero valevole per la 5° giornata, i sipontini furono bloccati dagli arancioni sul pareggio.

La squadra allenata da Mister Lami ha totalizzato fino ad ora 10 punti in classifica, frutto di 3 vittorie, l’ultima ottenuta in trasferta a Capurso, ed 1 pareggio proprio contro i biancocelesti. Una rosa formata da diversi elementi di categoria come Galindo, Keko, Genis, Garcia, Donadoni e Berti, capocannoniere della squadra con 13 reti. Dovrà fare a meno di Bebetinho, espulso nel recupero giocato contro il Futsal Cobà.

Il RisparmioCasa Vitulano C5 si presenta alla sfida, invece, privo di Agustin Crocco, ammonito nella trasferta di Giovinazzo e quindi squalificato essendo in diffida, ma con il resto del gruppo al completo.

La squadra, come sempre, ha lavorato duramente ed è concentrata sulla gara di sabato per continuare la marcia positiva. “Un passo alla volta” è ormai diventato il motto dei ragazzi sipontini, tra i quali anche Bomber Sampaio.

CONRADO SAMPAIO:“Siamo arrivati ad un punto della stagione in cui i progressi fatti dalla squadra sono evidenti. Anche dal punto di vista personale sono molto contento, inizialmente venivamo da tanti mesi senza giocare. Adesso invece siamo diventati maturi e lo stiamo dimostrando sia in campo, in entrambe le fasi di gioco, e soprattutto fuori dal campo perché abbiamo formato un gruppo compatto. Lo spogliatoio è molto unito, sento la fiducia dei miei compagni ed anche io ho fiducia in loro, questo mi permette di esprimermi al meglio. Arrivano ora tre match casalinghi ma noi dobbiamo lavorare come abbiamo fatto fino ad ora, pensando ad una gara alla volta, dobbiamo affrontare ogni partita come fosse una finale. Stiamo lavorando molto bene, la strada è quella giusta. Il merito di tutto questo è anche della società che fino ad ora non ci ha mai fatto mancare nulla, tutti sono disponibili, ci sono sempre vicini, ogni persona sta facendo il suo meglio e per noi giocatori questo è fondamentale, quando lavori con tranquillità le cose sono più facili.”

SABATO 20 FEBBRAIO ORE 16 PALASCALORIA

16° GIORNATA SERIE A2 GIRONE C

RISPARMIOCASA VITULANO C5 – GISINTI PISTOIA

DIRETTA STREAMING A CURA DI PUGLIA5 SULLA PAGINA UFFICIALE DELLA SOCIETA’ ASDMANFREDONIAC5

