Risparmio energetico, l’invito del MeetUp 5 Stelle

‼️Oggi 26 marzo giornata mondiale del risparmio energetico ‼️

#milluminodimeno 2021:

Il MeetUp 5 Stelle invita ciascuno di noi a contribuire alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e a prendere parte a M’illumino di meno nel proprio piccolo.

▶️Riflettere in modo più attento a come si utilizzano le luci in casa,

🟢evitare di avere eccessiva illuminazione o di tenere accese lampade in stanze in cui non si è presenti è un piccolo gesto per contribuire e fare la propria parte.

🟢Un ottimo modo per evitare di sprecare energia è non solo fare attenzione alle luci accese, ma anche evitare di lasciare in stand by i dispositivi elettronici oppure cucinare con il coperchio sopra la pentola, in modo da non disperdere il calore.🟢Cercare di sfruttare al meglio la luce naturale☀️ nelle stanze di casa è un’altra ottima strategia per riuscire a ridurre non solo i consumi di energia. 🟢Fruttare al meglio gli spazi più luminosi del proprio appartamento permette infatti di non usare la luce artificiale, risparmiando sulla bolletta e facendo del bene al pianeta.

🟢Non tutti sanno inoltre che un freezer ben sbrinato è molto più efficiente e permette di consumare ben il 20% in meno♻️ che con uno strato di ghiaccio. Utilizzare programmi eco per lavastoviglie o lavatrice permette invece di avere un risparmio del 30% sui consumi♻️.

Piccoli gesti che permettono di avere un uso più consapevole delle risorse🌅 non solo durante l’iniziativa M’illumino di meno, ma per tutto l’anno.