Risparmio Casa Vitulano Ricerca Direttore punto vendita e ripartirsi per ampliamento della rete vendita, come candidarsi

Per continuo ampliamento della rete vendita Risparmio Casa Vitulano in Puglia e Basilicata, si ricerca : Direttore punto vendita e repartisti.

Il candidato/a ideale ha almeno 3 anni di esperienza pregressa nello stesso ruolo in aziende della GDO alimentare e non alimentare; possiede buone capacità comunicative e relazionali, è abituato/a al lavoro in team e ha una forte propensione al raggiungimento degli obiettivi.

📍 Sede di lavoro:

Puglia : San Pietro Vernotico (Brindisi)

Basilicata : Potenza , Rionero in Vulture , Matera e Bernalda .

invio cv 👉🏻 sviluppo@aegvitulano.it