Riso integrale ai 5 cereali con asparagi, zucchine e ricotta: la ricetta di Lucia Lumachi.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette primi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

300 g di riso integrale ai 5 cereali

1 mazzetto di asparagi

2 zucchine piccole

100 g ricotta

Cipolla bianca q. b.

Olio

Sale

Poca acqua

PROCEDIMENTO

In una padella con l’olio soffriggete la cipolla. Aggiungete la parte più morbida degli asparagi tagliata a rondelle, le zucchine fatte a piccoli pezzi e poca acqua. Salate e cuocete il tutto.

Infine mettete la ricotta e quando il riso sarà cotto saltatelo in padella con il condimento.

