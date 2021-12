Rischio mercato bloccato per sei squadre di serie A

I club di Serie A attendono il mercato di gennaio per correre ai ripari, ma i tifosi di sei squadre potrebbero rimanere delusi quest’anno. Secondo un documento interno visionato da Il Fatto Quotidiano, risulta che all’ultimo monitoraggio ci sono ben sei società che non hanno un indice di liquidità positivo e quindi si ritroveranno con il mercato bloccato.

Si tratta, nell’ordine, dei seguenti club:

Lazio,

Empoli

Bologna

Sassuolo

Genoa

Cagliari

In sostanza, quasi una su tre non è in regola. L’indice di liquidità è il rapporto fra attività e passività correnti, che dimostra la capacità di un club di rispettare gli impegni a breve. Per chi non lo fa, c’è lo stop ai trasferimenti. Il dato viene dall’ultimo Consiglio federale in cui il presidente Gravina ha comunicato i risultati dei controlli, in segno di trasparenza.