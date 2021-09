Rischio assembramenti, annullati i fuochi d’artificio a Mattinata

Di concerto con le autorità di pubblica sicurezza, alla luce della attuale contingenza atta a limitare al massimo le occasioni di contagio da Covid-19, lo spettacolo pirotecnico in programma per questa sera alle ore 23.00 è stato annullato.

Il grandioso spettacolo dei fuochi d’artificio di Mattinata è un evento che storicamente attrae migliaia di persone ed è per questo che si è scelto di non correre il rischio di preoccupanti assembramenti.

Il Comitato Festa, la Parrocchia e l’Amministrazione Comunale, seppur dispiaciuti, ma con forte senso di responsabilità, in ossequio alle disposizioni degli organi preposti stanno già lavorando ad un evento futuro per ritrovarci e festeggiare in tutta sicurezza.

Confidando nella comprensione di tutti i nostri concittadini, affidiamo con fiducia questi nuovi auspici alla Madonna con l’augurio di rinnovare questo senso di gioia ogni giorno, tutti i giorni.