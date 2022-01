Ripulita l’area della Stazione Campagna, una discarica a cielo aperto

RipuliAMO la città

Terminata pochi minuti fa da parte di ASE Manfredonia la pulizia straordinaria iniziata all’alba della zona ferrovia (“Stazione Campagna”), divenuta una vera e propria pericolosa discarica a cielo aperto.

Rinvenuti e rimossi rifiuti di ogni genere abbandonati a danno del decoro urbano, dell’incolumità e della salute dei cittadini.

Igienizzata e bonificata l’area, l’Amministrazione comunale si interfaccerá anche con RFI, per quanto di loro competenza, per evitare il ripertersi in futuro di tali incresciose situazioni.