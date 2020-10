Ripristino e riapertura del Parco Giochi dell’Orso

La AVS Sant’Orsola, tramite il suo presidente Salvatore Mazzamurro, informa la cittadinanza che, in merito alla chiusura del parco giochi in oggetto (Diana, detto “Dell’orso”), avvenuta la scorsa settimana, e a ciò che ha condotto a prendere tale decisione, come già preannunciato, l’associazione sta già provvedendo per effettuare l’ennesimo intervento di ripristino e pulizia del parco, previsto per lunedì 19 c.m.

Fino a tale giorno il parco giochi resterà chiuso (per ovvie ragioni di sicurezza). Gli operatori avranno così anche modo di vagliare e determinare le operazioni da effettuare, con relative spese.

Assodato che, come già altre volte ricordato, l’associazione non riceve da nessun organismo pubblico finanziamenti di alcun genere in merito alla gestione dello stesso, rinnoviamo l’invito e la preghiera per un aiuto concreto da parte di qualche generoso privato. Di seguito elenchiamo parte del materiale che sicuramente servirà: bulloni, perni, seduta di plastica o legno (per altalena), n.4 coperchi per pozzetti in polipropilene, chiodi, filo di ferro, maniglie (plastica, ferro, o tela resistente) per attrezzo ludico, lubrificante. Sarebbero utili anche ramazze, rastrelli, cesoie, scope e buste per raccolta rifiuti.

Approfittiamo per segnalare all’agenzia dei servizi ecologici di Manfredonia che i rifiuti raccolti, e appositamente riposti negli appositi sacchi, saranno collocati il giorno stesso all’esterno del parco giochi per consentire agli operatori di poterli rimuovere celermente.

Chiunque volesse contribuire può venirci a trovare direttamente in sede in Via Rivera 65, contattarci ai seguenti recapiti o tramite la nostra pagina facebook:

tel. ufficio 0884590690

cell. 366 938 2025 – 392 612 1353

email avs-santorsola@libero.it