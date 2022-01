Ripristinate le basole nel tratto Via Stella – Corso Manfredi

RisistemiAMO la città

Come informa l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Salvemini, l’Amministrazione comunale questa mattina ha provveduto al ripristino delle basole nel tratto Via Stella – Corso Manfredi, che costituivano un serio pericolo per l’incolumità di pedoni e mezzi.