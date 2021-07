Riprendono le attività dell’Associazione Fisa Club-Peppino Principe di Monte Sant’Angelo

Riprendono, dopo circa due anni di fermo dovuto alla pandemia da Corona-virus, le attività dell’Associazione Fisa Club – Peppino Principe di Monte Sant’Angelo (Fg) con un progetto a lui dedicato dal titolo “Peppino Principe: la Puglia nel mondo”.

Le iniziative si svolgeranno in diverse città garganiche fino a dicembre 2021, con una serie di iniziative culturali come visite guidate, mostre, proiezioni di filmati, conferenze, seminari e giornate di studio presso gli istituti scolastici e le scuole musicali, con presentazione della sua seconda biografia, di un CD con alcuni inediti e con la diffusione, su canali tv nazionali, di un suo concerto storico.

Queste iniziative saranno svolte nei più importanti siti culturali del territorio proprio per aumentarne la loro fruizione e farli conoscere ad un pubblico più vasto, sempre più attento alle bellezze del territorio.

Coinvolgerà in primis i più piccoli per stimolare in essi l’interesse per la musica e la storia del proprio territorio, senza tralasciare i diversamente abili e più grandi, amanti della cultura, delle tradizioni e del bel canto.

Il progetto è inserito nell’elenco delle iniziative culturali finanziate dal “Programma straordinario in materia di cultura e spettacolo per l’anno 2020” della Regione Puglia attraverso l’Assessorato Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali. Sezione Economia della Cultura, con il patrocinio della sua città natale di Monte Sant’Angelo e quella di Castelfidardo che gli ha tributato la cittadinanza onoraria per i suoi meriti artistici.

Al progetto aderiscono oltre a diversi enti pubblici, imprese private e associazioni territoriali come il Consorzio Proloco Gargano, il Centro Studi Tradizioni Pugliesi e l’Accademia Rurale del Gusto.

