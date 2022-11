Riprendono gli appuntamenti del Monte Sacro Festival nelle splendide cornici offerte dal territorio

del Gargano.



Il comune di Mattinata (FG) si rende protagonista della penultima proposta di eventi targata

Associazione La Dramaturgie, con la direzione artistica del compositore Maestro Arturo

Annecchino, il quale si espande fino a toccare il comune di Manfredonia e Foggia stessa.

Rappresentazioni teatrali, musicali e di danza si preparano ad animare i vari comuni sotto un’unica

tematica, il sogno.



Uno specchio che distorce la realtà e ne affabula il senso, restituendola nella forma più pura e

fanciullesca possibile,



per poi donarla alle onde del mare come messaggio di invito verso quegli stessi Dei che, forse,

troppo spesso cerchiamo nei nostri sogni.



Giovedì 10 novembre 2022| ore 17:30 | Mad Mall, Mattinata (FG)

ARRIVANO GLI DEI: IN THE WATER

Con: MARTINA SCHIUCCHINO E SIMONE STOPPONI.

A cura di ARTURO ANNECCHINO

La sospensione che precede il grande passo, le prove di un sì, i tentennamenti prima di

abbandonarsi al flusso misterioso del sentire: performance-concerto-viaggio dal fuori al dentro, di

due sposi ed un cerimoniere. Sulle tracce del “Finnegans Wake” di Joyce, “Marriage” pone le basi

per per il prossimo concerto della Symphonia band, atteso per il 2023

.

.

.

Giovedì 10 novembre 2022| ore 18:00 | Mad Mall, Mattinata (FG)

I N F I N I T Y: CONTRAPPUNTI DALL’OCEANO

Con PREM SINGH E LIVIA BERTOLUCCI

Nasce sulla Infinity Expedition: un veliero di 37 metri, costruito nel 1977 in California e che oggi

batte bandiera tedesca. Infinity solca mari e oceani di tutto il mondo dal 2004, finanziata da progetti

a sostegno della conservazione del pianeta. Si tratta di una barca abitata permanente dalla famiglia

del capitano, che ciclicamente accoglie nuove persone a bordo, ognuna con una storia ed esperienza

diverse. Attualmente Infinity Expedition è ambasciatrice nel mondo del progetto Earthtoday.

.

.

.

Giovedì 10 novembre 2022| ore 18:30 | Mad Mall, Mattinata (FG)

ATTRAVERSO LO SPECCHIO

Con MATTEO BERTOLOTTI E NICOLETTA ROBELLO

Testo di Roberta Boccacci, liberamente tratto da Alice oltre lo specchio di L.Carrol. Attori,

musicisti, cantanti, sul confine tra un mondo e il suo riflesso, la cornice dello specchio, evocano

l’esperienza dell’identità trasfigurata, che fluttua tra ingenuità, ambizioni e istinti infantili, che gli

dei verranno a risvegliare negli umani intorpiditi e stanchi.



Giovedì 10 novembre 2022| ore 20:00 | Corso Matino, Mattinata (FG)

I N F I N I T Y: CONTRAPPUNTI DALL’OCEANO

Con PREM SINGH E LIVIA BERTOLUCCI

Nasce sulla Infinity Expedition: un veliero di 37 metri, costruito nel 1977 in California e che oggi

batte bandiera tedesca. Infinity solca mari e oceani di tutto il mondo dal 2004, finanziata da progetti

a sostegno della conservazione del pianeta. Si tratta di una barca abitata permanente dalla famiglia

del capitano, che ciclicamente accoglie nuove persone a bordo, ognuna con una storia ed esperienza

diverse. Attualmente Infinity Expedition è ambasciatrice nel mondo del progetto Earthtoday.

.

.

.

Venerdì 11 novembre 2022| ore 18:00 | Corso Matino, Mattinata (FG)

I N F I N I T Y: CONTRAPPUNTI DALL’OCEANO

Con PREM SINGH E LIVIA BERTOLUCCI

Nasce sulla Infinity Expedition: un veliero di 37 metri, costruito nel 1977 in California e che oggi

batte bandiera tedesca. Infinity solca mari e oceani di tutto il mondo dal 2004, finanziata da progetti

a sostegno della conservazione del pianeta. Si tratta di una barca abitata permanente dalla famiglia

del capitano, che ciclicamente accoglie nuove persone a bordo, ognuna con una storia ed esperienza

diverse. Attualmente Infinity Expedition è ambasciatrice nel mondo del progetto Earthtoday.

.

.

.

Venerdì 11 novembre 2022| ore 20:00 | Corso Matino, Mattinata (FG)

I N F I N I T Y: CONTRAPPUNTI DALL’OCEANO

Con PREM SINGH E LIVIA BERTOLUCCI

Nasce sulla Infinity Expedition: un veliero di 37 metri, costruito nel 1977 in California e che oggi

batte bandiera tedesca. Infinity solca mari e oceani di tutto il mondo dal 2004, finanziata da progetti

a sostegno della conservazione del pianeta. Si tratta di una barca abitata permanente dalla famiglia

del capitano, che ciclicamente accoglie nuove persone a bordo, ognuna con una storia ed esperienza

diverse. Attualmente Infinity Expedition è ambasciatrice nel mondo del progetto Earthtoday.

.

.

.

Venerdì 11 novembre 2022| ore 21:00 | Teatro comunale di Manfredonia, Manfredonia(FG)

VITE DI GINIUS

Di e con MAXIMILIAN MAZZOTTA

Lo spettacolo e il viaggio di purificazione e consapevolezza che l’anima di Ginius, corpo morto

giunto al capolinea, intraprende in una dimensione spazio-temporale sconosciuta. Come il Sommo

Poeta di cui quest’anno ricorre il sette centenario dalla morte, l’anima si ritrova nella barca di

Caronte, una sorta di navicella spaziale. Da qui Ginius percepisce una misteriosa voce che la aiuta

ad andare oltre il tempo concepito dai mortali. Costretta a scavare dentro se stessa, l’anima di

Ginius deve ricordare l’esperienza di alcune sue vite incarnate: un monito a ricordarci chi siamo

stati per riconoscere chi siamo diventati davvero.



Sabato 12 novembre 2022| ore 11:00 | Teatro della Scuola Primaria Prencipe, Mattinata(FG)

SYNTH D’EPOCA E DJ IPNOTICI

A cura di ARTURO ANNECCHINO E GIAN MARIA CERVO

Una proezione di estratti da grandi opere del passato accompagnate dall’esecuzione estemporanea di

una colonna sonora originale eseguita dal maestro Arturo Annecchino su una drammaturgia visiva

di Gian Maria Cervo.

.

.

.

Domenica 13 novembre 2022| ore 11:30 | Corso Matino, Mattinata(FG)

ARRIVANO GLI DEI: PLANET EARTH

Si anima il centro e il corso di mattinata dove ogni musicista porta la sua valigia sonora, una banda

scomposta e disseminata per la città.

Troverai musicisti sparsi per gli angoli del paese intenti a raccontare un sogno personale e

suggestivo, un sentiero che conduce attraverso l’intimità del momento d’arte.

.

.

.

Domenica 13 novembre 2022| ore 12:15 | Corso Matino, Mattinata(FG)

ARRIVANO GLI DEI: MESSAGE IN A BOTTLE

Con la partecipazione di: BANDA DI MATTINATA E MONTE SANT’ANGELO

A cura di ARTURO ANNECCHINO

In collaborazione con la associazione bandistica di mattinata e la banda musicale città di monte

Sant’Angelo si celebra l’inizio tempo dell’attesa, la sobrietà dell’inverno, il raccoglimento intimo in

cui nel cuore degli uomini germoglieranno i fiori e i frutti da offrire in dono e propiziare l’incontro

con gli dei nell’esuberanza dell’estate.

.

.

.

Domenica 13 novembre 2022| ore 12:30 | Corso Matino, Mattinata(FG)

ARRIVANO GLI DEI: EPILOGO

In collaborazione con: CENTRO POLIVALENTE DI MATTINATA

Il bianco è il colore che lega la bombetta, elemento iconico della prima edizione del Festival di

Monte Sacro, alle criniere degli abitanti più longevi di Mattinata. Si inaugura con una prima azione

cittadina il rapporto creativo con il locale Centro Anziani che andrà sviluppandosi nelle prossime

edizioni del Festival.