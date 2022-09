Ripartono i servizi doccia e vestiario della Caritas Diocesana di Manfredonia-Vieste-San Giovanni

Rotondo, presso la Casa della Carità, in via dei Rovi 1.



Per il servizio doccia:

 Ogni martedì dalle 16.30 alle 18.00, a partire dal 27 Settembre 2022.



Per il servizio vestiario:

 E’ possibile donare, a partire dal 13 Settembre 2022, ogni martedì dalle 16.30 alle 19.00.

Vi preghiamo di consegnare gli indumenti in buone condizioni (lavati e stirati) solo all’interno della

sede e nelle mani dei volontari. Inoltre, nel rispetto della normativa vigente per la salvaguardia

dell’ambiente, oltre che per il decoro urbano del quartiere in cui la nostra sede è collocata, ricordiamo

di non abbandonare sacchi dietro ai cancelli. Informiamo che l’area è videosorvegliata ed i

trasgressori saranno segnalati alle autorità competenti e ciò che verrà abbandonato non sarà ritirato.

 Sarà possibile usufruire del servizio vestiario ogni venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 18 a

partire dal 30 Settembre 2022.



Ringraziando i preziosi e numerosi operatori e volontari, dell’Associazione di Volontariato “Sulle

Strade della Carità (braccio operativo della Caritas Diocesana) che animano i diversi servizi in favore

dei bisognosi, invito quanti volessero donare parte del proprio tempo ad unirsi al nostro impegno. Per

ogni informazione è possibile contattare il Centro Operativo Caritas Diocesana allo 0884588537 o

inviare una mail al seguente indirizzo progettazione@caritasmanfredonia.it



Don Luciano Pio Vergura

Direttore Caritas Diocesana e Direttore Casa della Carità