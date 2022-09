Ripartono i preparativi per i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo

A Monte Sant’Angelo ripartono i preparativi per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Michele Arcangelo. La festa patronale, in programma da martedì 27 settembre a sabato 1° ottobre 2022, sarà organizzata da un nuovo Comitato che si occuperà dell’organizzazione e della promozione di questo sentitissimo appuntamento religioso e civile. Il nuovo presidente del Comitato “San Michele Arcangelo” è Antonio Renzulli.

«Grazie Antonio per esserti messo a disposizione della nostra comunità con responsabilità e spirito di sacrificio. E grazie a quanti ti daranno un aiuto concreto e fattivo. Un grazie anche al Comitato precedente per l’impegno profuso. Che le celebrazioni e i festeggiamenti per il nostro San Michele abbiano inizio», l’augurio di buon lavoro di Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo.

«La nostra festa sarà un momento di condivisione, di gioia e di speranza. Ci impegneremo al massimo per offrire una bella Festa di San Michele e per essere all’altezza di questo compito, che ci onora. Grazie sin da ora a chi contribuirà a realizzare, insieme a noi, la Festa che più di tutte rappresenta la nostra comunità. Buona festa a tutti”, le prime parole del presidente Renzulli. In attesa di scoprire gli ospiti e gli appuntamenti dell’edizione 2022 della Festa Patronale di Monte, il Comitato ha presentato l’immagine che accompagnerà l’intera festa. L’immagine, realizzata dall’Agenzia di strategie di comunicazione e promozione Scopro, è un’illustrazione originale. La figura dell’Arcangelo a mezzo busto è ripresa dalla statua che ogni 29 settembre sfila in processione. È realizzata con tratti di matita che delineano i dettagli della statua. Le ali, leggermente più spiegate, rappresentano la protezione dell’Angelo che veglia sulla città. L’intera statua, infine, è avvolta da un’aurea di luce.

Per contribuire ai festeggiamenti in onore di San Michele è possibile donare un contributo volontario. Al seguente conto corrente, dedicato alla Festa Patronale 2022, è possibile sostenere le iniziative.

IBAN: IT97I0538778490000003686020