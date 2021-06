Riparazione fogna, chiusura strada fino al 18 giugno

Vista la nota dell’Acquedotto Pugliese del 09.06.2021 pervenuta a mezzo Pec e assunta al protocollo

generale del Comune con n. 24274, con la quale veniva comunicato che, a causa di imprevisti verificatisi

durante i lavori, si era resa necessaria una proroga degli stessi dal giorno 13.06.2021 fino al giorno

18.06.2021;

il Comandante dei Vigili Urbani ordina:

Dal giorno 13 al giorno 18 giugno 2021, per consentire i lavori di scavo in sede stradale per effettuare

lavori indicati in premessa, è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli sulle seguenti vie:

Lungomare del sole, dall’incrocio con Viale Ozita sino all’ingresso del Molo di Ponente, compreso

viale Kennedy;



B. Gli autoservizi di linea adibiti a pubblico servizio di trasporto passeggeri in transito nel tratto di

strada interessato dai lavori potranno adottare percorsi alternativi da loro individuati;



C. L’accesso continuerà ad essere garantito per i mezzi di soccorso, quelli delle FF.OO., per i

residenti nonché per i possessori di imbarcazioni ormeggiate nel porto turistico;

E’ prevista la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in sosta in violazione alle disposizioni

contenute nella presente ordinanza;

E’ fatto obbligo alla ditta Spagnuolo Ecologia s.r.l., di :