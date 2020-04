Riparato il guasto Enel in contrada Posta del Fosso

Nella mattinata di ieri, intorno alle 09:00 si è verificato un guasto su una linea di media tensione di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione in Italia. I tecnici sono prontamente intervenuti e si sono dedicati alla riparazione del guasto riuscendo a ripristinare in breve tempo l’erogazione di energia elettrica per quasi tutti i clienti interessati. I lavori sono comunque proseguiti e alle 14:30 è stata completata la riparazione e rialimentata tutta la restante clientela interessata dal guasto.