Rinvio udienza Tribunale di Foggia – giudizio incandidabilità ex Sindaco e ex consiglieri di Foggia

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Prima Sezione Civile



Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Buccaro Presidente

dott. Mariangela M. Carbonelli Giudice

dott. Luca Stanziola Giudice Relatore

nel procedimento per incandidabilità di cui all’art. 143, comma 11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

iscritto al n. r.g. 2687/2021 promosso dal MINISTERO DELL’INTERNO e dalla PREFETTURA

DI FOGGIA nei confronti di FRANCO LANDELLA, LEONARDO IACCARINO, ANTONIO

CAPOTOSTO, CONSALVO DI PASQUA, DARIO IACOVANGELO, LILIANA

IADAROLA, BRUNO LONGO, PASQUALE RIGNANESE, ERMINIA ROBERTO e di

LUCIO VENTURA, rapp.ti e difesi come in atti;

sentito il P.M. in sede,

all’esito dell’udienza del 14/12/2021, celebrata con le modalità di cui all’art. 221 del Decreto Legge

19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. in Legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui efficacia è stata

prorogata, da ultimo, con Decreto Legge n. 105/2021, art. 4 (in G.U. n. 175 del 23.07.2021);

ha emesso la seguente



ORDINANZA



Rilevato che con decreto di fissazione dell’udienza con modalità “cartolare” del 7.12.2021 le parti

venivano autorizzate, tra l’altro, al deposito telematico di brevi memorie scritte, contenenti le sole

istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, entro e non oltre il giorno

11.12.2021, con facoltà per le stesse di presentare “motivata” istanza di trattazione orale entro e non

oltre la data del 13.12.2021;



dato atto che alcuna istanza di trattazione orale è stata presentata dagli interessati nel termine

anzidetto;



dato atto, inoltre, che alcune delle parti del giudizio si sono costituite successivamente rispetto al

termine indicato nel citato decreto, il che rende opportuno – anche alla luce del Protocollo intercorso

con l’Ordine degli Avvocati di Foggia – un rinvio della causa in prosieguo, a salvaguardia del diritto

al contraddittorio delle parti e, segnatamente, di parte ricorrente, che non è stata messa in condizione

di contraddire, soprattutto in ordine alle eccezioni, anche di carattere preliminare, sollevate da alcuni

resistenti;

ritenuto, a tal fine, di dover autorizzare le parti al deposito di brevi note scritte in occasione

dell’udienza qui di seguito fissata, riservando all’esito, dopo aver correttamente instaurato il

contraddittorio tra tutte le parti del giudizio, ogni altro adempimento;



per queste ragioni, anche in accoglimento delle istanze di rinvio proposte da LILIANA

IADAROLA e da FRANCO LANDELLA, per le ragioni da loro stessi espressamente evidenziate;



RINVIA



la causa all’udienza collegiale del 25.01.2022, ora di rito, per i medesimi incombenti odierni,

autorizzando le parti del giudizio al deposito di brevi note scritte entro e non oltre il giorno

18.01.2022, riservando all’esito ogni altro adempimento.



Così deciso in Foggia, all’esito della Camera di Consiglio tenutasi il giorno 17/12/2021.

Il Giudice rel. Il Presidente

(dott. Luca Stanziola) (dott. Antonio Buccaro)