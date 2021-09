“Ringraziamenti per l’I.C. Croce-Mozzillo”

Mancano, ormai, pochi giorni all’inizio del nuovo anno scolastico per i nostri ragazzi e ci auguriamo che questo possa essere un anno di ripresa e serenità, dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria che ci ha colpiti.

In qualità di genitore, in primis, e di Presidente del Consiglio di Istituto uscente dell’I.C. Croce-Mozzillo mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente, per l’enorme lavoro e sacrificio profusi, la Dirigente, gli insegnanti, il personale di segreteria ed i collaboratori che si sono (e lo stanno facendo ancora) adoperati in modo da permettere un inizio di questo loro percorso scolastico in sicurezza e serenità.

Questo mio ringraziamento non si limita solo a ciò ma va anche alla continua insistenza al fine di ripristinare il cortile dell’I.C. Croce-Mozzillo che, da decenni, era divenuto un pericolo per tutti, non solo per i nostri ragazzi, ma per tutti coloro che vi accedevano.

Sicuramente, tutti ricorderanno quell’asfalto, ormai, inesistente ed il deposito di rifiuti a cui il cortile stesso era stato destinato da coloro che pensavano, erroneamente, che quello spazio fosse stato creato come discarica a cielo aperto.

Adesso, finalmente, posso dire, con orgoglio, che le insistenze degli insegnanti nonché dei genitori hanno sortito il loro effetto.

Un ringraziamento particolare alla Dirigente, dott.ssa Miriam Totaro, che ha “assillato” fino allo stremo i componenti del Comune di Manfredonia affinchè potessero realizzare quello che per tutti noi, ahimè, era diventato un sogno irrealizzabile.

Ora, con immensa gioia, comunico che il cortile della nostra scuola è stato asfaltato e, grazie all’insegnante Luigi Granatiero, adibito a campo che permetterà di poter effettuare tutte le attività sportive del caso.

Ancora grazie a tutti per questa grande opportunità.

Sono stata davvero fortunata di aver fatto parte di uno staff, Dirigente, insegnanti, collaboratori, personale di segreteria (sperando di non aver dimenticato nessuno) così professionale, caparbio e familiare, che mi ha accolto per tutti questi anni.

In bocca al lupo ai nostri figli affinchè quest’anno scolastico scorra nel miglior modo possibile.

Avv. Eleonora Pellico