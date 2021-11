Rinaldi: “Grazie. La tornata elettorale si è chiusa con il risultato più scontato, quello puramente quantitativo”

GRAZIE!

La tornata elettorale si è chiusa con il risultato più scontato, quello puramente quantitativo.

Noi di Azione ci eravamo prefissati un obiettivo minimo: conseguire il 5% dei voti e ci siamo riusciti; certo, c’è un po’ di delusione, perché ci aspettavamo onestamente di più dal “voto di opinione” su cui avevamo puntato tantissimo. Ci vorrà tempo, lo sappiamo, per modificare l’approccio alle dinamiche politiche e sociali di una parte consistente di manfredoniani, ma non dobbiamo disperare.



Roma non è stata costruita in un giorno e qui, a Manfredonia, sono stati piantati nuovi semi; dobbiamo curarli, farli germogliare e aiutarli a crescere con tutta la vigoria necessaria affinché riparta la rinascita della nostra città.

Io continuo ad essere fiducioso e ringrazio di cuore tutti gli elettori che hanno avuto fiducia in noi; ringrazio anche quelli che, pur non votandoci, ci hanno fatto arrivare i loro complimenti nelle forme più disparate.

Un ringraziamento particolare, consentitemi, vorrei dedicarlo a tutti i compagni di questa indimenticabile esperienza che porterò per sempre nel mio cuore.



Siate fieri di ciò che abbiamo realizzato; sapevamo che non sarebbe stato semplice e sapevamo che andare da soli avrebbe comportato tanti problemi aggiuntivi, ma abbiamo comunque lasciato una traccia importante nella città: l’innovazione della nostra campagna elettorale, la trasparenza e la compostezza del nostro modo di fare, la fermezza con cui non ci siamo piegati a certe logiche, il non cavalcare temi, incontri ed eventi delicati per raccattare qualche voto in più e il rispetto di tutti gli altri competitors sono valori “pesanti” che ci sono stati riconosciuti da tutti.

Infine, faccio i miei complimenti a tutti gli altri candidati sindaci che, a conti fatti, si sono dimostrati più bravi di noi; non mettetevi troppo comodi, però, perché la prossima volta questo gruppo vi creerà parecchi grattacapi in più.

Un grazie infinito a tutti i nostri sostenitori e… ci vediamo tra le vie della nostra meravigliosa città.

Grazie, Grazie, Grazie.

Tommaso Rinaldi