“Rimettiamoci in gioco sportivamente”

L’ Associazione ARS Manfredonia è lieta invitarVi alla dodicesima edizione del CAMPIONATOREGIONALE DI CALCIO A SEI 2022

RIMETTIAMOCI IN GIOCO SPORTIVAMENTE



Manifestazione regionale di calcio a 6 riservato agli utenti psichiatrici, ai familiari di riferimento inerenti ai progetti riabilitativi personalizzati, agli operatori dei Centri di salute mentale e delle strutture riabilitative della Puglia, tesserati per società sportive affiliate all’A.N.P.I.S. ed al Centro Sportivo Italiano per l’anno sportivo 2022, con tessera vidimata per la disciplina del Calcio.



L’evento finale sarà organizzato a Manfredonia a partire dalle ore 10.00 presso il Palazzetto dello Sport di Via Scaloria il giorno 28 maggio 2022.



Lieti di accogliervi per tifare i nostri Campioni della ARS Manfredonia, si inviano cordiali saluti.

Referente Sportivo ARSGiovanni COTUGNO per info Monica 3337904739