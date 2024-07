Rimborso Wizz Air: come ottenere fino a 5.000 euro

Hai subito un disservizio con Wizz Air? Che si tratti di un volo cancellato, di un ritardo, di motivi di salute o di lutto, o di problemi con il bagaglio, hai diritto a un rimborso. In questo articolo, esploriamo tutte le opzioni disponibili per ottenere ciò che ti spetta e ti forniamo una guida dettagliata su come procedere.

Rimborso fino a 5.000 euro per vacanza rovinata

Se il tuo bagaglio è stato smarrito, danneggiato o riconsegnato in ritardo, e ciò ha rovinato la tua vacanza, puoi richiedere un risarcimento fino a 5.000 euro. La normativa europea prevede il risarcimento per i danni materiali e morali subiti a causa della mancata disponibilità del bagaglio durante la vacanza.

La Convenzione di Montreal regola i risarcimenti per i bagagli smarriti, danneggiati o in ritardo. Questa normativa stabilisce che puoi ricevere fino a circa 1.131 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), equivalenti a circa 1.300 euro, per i danni subiti. Tuttavia, se puoi dimostrare che la vacanza è stata significativamente rovinata a causa del disservizio, puoi richiedere un risarcimento più elevato, fino a 5.000 euro, includendo danni morali e materiali.

Cancellazione del volo

Uno dei problemi più comuni che i passeggeri possono incontrare è la cancellazione del volo. Se Wizz Air cancella il tuo volo, hai diritto a:

Rimborso completo del biglietto : Se scegli di non volare, hai diritto al rimborso del biglietto entro sette giorni.

: Se scegli di non volare, hai diritto al rimborso del biglietto entro sette giorni. Volo alternativo: Se scegli di volare, hai diritto a un volo alternativo verso la tua destinazione finale il prima possibile o in una data successiva di tua scelta, soggetta a disponibilità.

Inoltre, se la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza, hai diritto a una compensazione pecuniaria che varia da 250 a 600 euro a seconda della distanza del volo, in conformità con il Regolamento (CE) n. 261/2004.

Ritardo del volo

Se il tuo volo ha subito un ritardo significativo, hai diritto a diverse forme di assistenza e compensazione. Secondo il Regolamento (CE) n. 261/2004, se il ritardo supera le tre ore, hai diritto a:

Assistenza : pasti e bevande, due chiamate telefoniche o messaggi via fax/email, sistemazione in hotel se necessario.

: pasti e bevande, due chiamate telefoniche o messaggi via fax/email, sistemazione in hotel se necessario. Compensazione pecuniaria: fino a 600 euro a seconda della distanza del volo e della durata del ritardo.

Motivi di salute o lutto

Se non puoi partire a causa di gravi motivi di salute o per un lutto in famiglia, hai diritto al rimborso del biglietto. È importante fornire la documentazione necessaria, come certificati medici o di decesso, per supportare la tua richiesta. L’articolo 945 del Codice della Navigazione stabilisce che, in caso di impedimento per cause non imputabili al passeggero, il contratto di trasporto può essere risolto e il prezzo del biglietto rimborsato.

Problemi di bagaglio

Oltre al risarcimento per vacanza rovinata, puoi richiedere un rimborso per:

Bagaglio smarrito : Se il tuo bagaglio non viene ritrovato entro 21 giorni , hai diritto a un risarcimento.

: Se il tuo bagaglio non viene ritrovato , hai diritto a un risarcimento. Bagaglio danneggiato : Se il tuo bagaglio arriva danneggiato, puoi richiedere un rimborso per le spese di riparazione o sostituzione.

: Se il tuo bagaglio arriva danneggiato, puoi richiedere un rimborso per le spese di riparazione o sostituzione. Bagaglio riconsegnato in ritardo: Se il tuo bagaglio arriva in ritardo, puoi richiedere un rimborso per le spese sostenute per beni di prima necessità.

Come ottenere il rimborso

