Rimborso libri scolastici, nota del gruppo regionale ‘Forza Italia’

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Giandiego Gatta, Stefano Lacatena e Paride Mazzotta.

“In un momento drammatico per migliaia di nostri concittadini, con una platea infinita di posti di lavoro persi e innumerevoli famiglie in difficoltà, duole constatare il ritardo della Regione Puglia nella pubblicazione dell’avviso pubblico per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Eppure, le famiglie interessate dovevano essere già nella condizione di inviare le domande per l’anno scolastico 2021/2022.

Il rimborso delle spese per i libri risponde all’esigenza -imperativo categorico in una comunità evoluta e moderna- di garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni, senza alcuna distinzione, venendo incontro ai nuclei familiari che non possono permettersi tale esborso. Da qui emerge con chiarezza il valore prioritario della misura di sostegno e non vorremmo che ci fossero intoppi o, come accaduto l’anno scorso, che l’avviso sia pubblicato per un lasso di tempo ristrettissimo.

Pertanto, ci appelliamo alla sensibilità dell'assessore regionale allo Studio affinché acceleri le procedure di pubblicazione dell'importante avviso, dando ai beneficiari la certezza di ricevere le somme stabilite".