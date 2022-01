Rihanna è incinta: la cantante e Asap Rocky presto genitori

Rihanna

La cantante Rihanna aspetta il suo primo figlio. Le foto in attesa la immortalano in compagnia del fidanzato A$ap Rocky.

La notizia flash arriva da oltreoceano dove sono apparse da pochissime ore le prime foto che ritraggono Rihanna con il pancione in compagnia del rapper Asap Rocky.

La relazione tra i due è stata ufficializzata nel gennaio 2020, dopo due anni di insistenti rumors.

Lui, il cui vero nome è Rakim Athelaston Mayers, ha raccontato in un’intervista: “Lei è l’amore della mia vita, è la mia signora“.

Dunque ora queste foto arrivano dopo quasi due anni dalla conferma della loro relazione, ancora nessun post sui loro profili social che ultimamente sono più silenziosi del solito.

Le foto sono state scattate da Miles Diggs, un fotografo delle celebrities.

Quest’ultimo ha condiviso gli scatti che vedono Rihanna e A$ap Rocky felici e innamorati sotto la neve a New York.

L’evidente pancia scoperta della cantante originaria delle Barbados non lascia spazio ai dubbi, molto probabilmente la gravidanza è agli sgoccioli.

Tutto è rimasto top secret fino ad oggi, dunque non è ancora noto né il sesso del bambino né il nome.

Che il cappotto indossato dalla 33enne sia un indizio?

Ecco le foto in esclusiva: