Rignano Garganico: abbandono ed incuria in due siti di notevole importanza

🛑Rignano garganico 17 ottobre 2021

GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE: ABBANDONO E INCURIA LA DOLINA CENTO POZZI E LA CROCE DI RIGNANO GARGANICO.



👉 È in totale stati di ABBANDONO, quella che risulta, la terza Dolina più grande d’Europa, che rientra anche nell’area del PARCO NAZIONALE DEL GARGANO. Essa trae il suo nome dagli innumerevoli pozzi creati dall’uomo, oggi in parte interrati, una volta utilizzati come cisterne di acqua.

👉 DEGRADO alla Croce, uno dei luoghi più panoramici e paesaggistici del territorio di Rignano Garganico, punto fantastico da cui poter ammirare una vista mozzafiato.



Resp. Alessandro Manzella