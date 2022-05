Rigenerazione Urbana in via Osteria Ducale, corso Gramsci e piazza Di Vittorio a Cerignola

Liscio: “La Soprintendenza aveva bocciato i progetti della passata amministrazione”. Bonito: “Cambiamo il volto della città anche con il PNRR”

“Sono partiti i lavori di Rigenerazione Urbana in piazza Giuseppe Di Vittorio e via Osteria Ducale: cambiamo il volto della città di Cerignola andando a mettere mano a zone storiche e suggestive in modo da rivalutarle e riportarle allo splendore originario”. L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Cerignola, Mario Liscio, annuncia l’avvio dei cantieri nei due siti interessati dagli interventi per un importo complessivo di 400mila euro a valere sui fondi di Rigenerazione Urbana.

“Siamo estremamente soddisfatti per il risultato conseguito per due ragioni: da una parte perché con questi interventi- spiega Liscio- riqualifichiamo in totale sei aree distinte della città, ed in secondo luogo perché i nostri uffici, con cura e attenzione, sono riusciti ad evitare che Cerignola perdesse questi fondi. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio aveva infatti bocciato per improcedibilità quasi tutti i progetti di Rigenerazione Urbana presentati dalla passata amministrazione. È stato necessario riprogettare totalmente tutti gli interventi inizialmente bocciati per poi arrivare giungere ad una approvazione definitiva, che altrimenti avremmo irrimediabilmente perso”, sottolinea l’assessore ai lavori pubblici.

“Gli interventi in via Osteria Ducale e piazza Giuseppe Di Vittorio sono solo alcune delle operazioni di restyling che realizzeremo: il nostro obiettivo – dichiara il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito – è quello di intervenire anche su Corso Aldo Moro e in Piazza Duomo. Allo stesso modo, sempre nell’ambito dei lavori di Rigenerazione Urbana, siamo lieti di annunciare il completamento dei lavori in Piazza di Santa Barbara”.

“Vogliamo cambiare il volto della nostra città, senza perderne l’identità, ed in questo senso i fondi del PNRR potrebbero venirci in soccorso: ad oggi, a sei mesi dal nostro insediamento, abbiamo presentato candidature di progetti per un totale di 34 milioni di euro, grazie ad un ufficio costituito ad hoc. Un plauso alla struttura tecnica del Comune di Cerignola, che, nel caso dei lavori di via Osteria Ducale e Piazza Di Vittorio, è riuscita a porre un argine alla sciatteria amministrativa della passata amministrazione riuscendo a far riapprovare progetti che sarebbero andati persi”, conclude Bonito.