Riganti: “Da consigliere ed Oss sono sconcertato”

Questa Mattina, Manfredonia si è svegliata con una triste e vergognosa vicenda.

Da Operatore Socio Sanitario quale sono oltre che a ricoprire la carica di consigliere comunale, sono sconcertato per l’accaduto e le dinamiche delle vicenda che infangano una intera categoria. Oggi anche la nostra cittadina è finita sui tg nazionali non per lustro, ma per difetto. La categoria degli OSS segue un codice deontologico molto chiaro che esprime la propria vicinanza all’ammalato, ai bisognosi e ai più deboli,ma che ancor prima dovrebbe far valere il buon senso e il cuore. Esprimo la mia vicinanza a tutte le vittime di questa triste vicenda,agli altri operatori delle struttura,oggi anche loro vittime ed alla categoria della quale faccio parte.

Colgo infine l’occasione per porgere un plauso alle forze dell’ordine per le indagini svolte e confido nella magistratura per una giusta ed equa sentenza.

Il consigliere Forza Italia Francesco Riganti