Rifondazione Comunista Puglia chiede la chiusura di tutte le attività commerciali per il Primo e 2 Maggio

L’apertura delle attività commerciali nei giorni del il Primo e 2 Maggio , quest’anno, ci sembra

assolutamente inopportuna. Non solo i negozi aperti consentiranno l’alibi per assembrarsi in luoghi

chiusi con comportamenti oltremodo pericolosi, ma causeranno ulteriore stress ai lavoratori del

commercio, già sottoposti a turni massacranti e logoranti, senza peraltro essere stati vaccinati.

Noi siamo, da sempre, contrari alle aperture nelle festività, in particolare in occasione della festa

“del lavoro e dal lavoro” ma in questo caso ci sembra addirittura inconcepibile.

Siamo consci che non sia il momento per valutare se sia opportuno o meno il lavoro festivo nel

commercio, ma certamente, perlomeno in questa situazione, è necessario che gli addetti del settore

possano godere di una giornata di riposo in più e poter stare in famiglia.



I lavoratori del commercio, in prima fila nella battaglia al Coronavirus, ci stanno garantendo, a

rischio della propria salute, l’approvvigionamento dei beni di prima necessità; hanno quindi diritto

al recupero delle energie psicofisiche, in un periodo in cui sono sottoposti a un continuo stress per la

paura del contagio e la gestione degli afflussi dei cittadini.



Si deliberi, come già hanno fatto l’anno scorso con meno contagi, la chiusura in queste particolari

festività. Bisogna tutelare la salute dei lavoratori e quella di tutti noi.

Siamo quotidianamente inondati di appelli a limitare le uscite, facciamo che il prossimo weekend si

esca ma per stare all’aperto, distanziati e si conceda questo lusso anche ai lavoratori del commercio

senze rischiare di mettere a repentaglio la salute propria e altrui.



Invitiamo tutte le Autorità Istituzionali a partire dal Presidente della Regione Emiliano, fino ai

Sindaci dei diversi Comuni, a deliberare per impedire le aperture delle attività commerciali in

occasione delprossimo fine settimana.



Nicola Cesaria

segretario regionale PRC-SE Puglia