Rifiuti in fondo al molo di levante portati dalla corrente, un lettore “si può fare qualcosa?”

La corrente ed il vento conducono in fondo al molo di levante numerosissimi detriti, in particolare cassette di polistirolo e altri oggetti. Più volte le squadre competenti sono intervenute per la pulizia della zona e più volte squadre di volontari hanno ripulito quell’area con grande dedizione.

Un lettore questa mattina ci ha inviato questo video nel quale si può visionare lo stato del modo e ci chiede “Si può fare qualcosa?” giriamo la domanda alle autorità competenti consapevoli che non si possono contenere le correnti che conducono li quei detriti, con la certezza che presto sarà organizzata una più assidua e periodica pulizia.