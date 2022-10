Rifiuti Foggia, Amiu audita in Regione Puglia. Splendido: “Servizio inaccettabile, azienda promette cambio di passo. Attenzioneremo”

“Mi auguro che le parole espresse in audizione regionale da Amiu Puglia, che per la città di Foggia si occupa, ormai da anni, dello smaltimento rifiuti, trovino concretizzazione a breve. Perché un siffatto servizio di igiene urbana è indecente. Tanto più a fronte dei milioni di soldi pubblici che vengono erogati all’azienda dai foggiani per assolvere ai propri compiti”. Lo dichiara in una nota il consigliere della Lega Puglia, Joseph Splendido. Ieri l’azienda barese, Ager e i rispettivi vertici sono stati auditi in commissione Ambiente. “Amiu ci ha parlato di criticità non addebitali alla sua scarsa capacità di effettuare il servizio, piuttosto rivenienti dal funzionamento degli impianti di Manfredonia e Foggia, che renderebbero impossibile smaltire con celerità i rifiuti raccolti in città.

Questo farebbe il paio con un rapporto di servizio con l’ente Comune declinatosi negli anni in proroghe su proroghe, rendendo difficile la programmazione, anche in termini di unità lavorative. Nondimeno, il commissario del Comune di Foggia presente si sarebbe detto soddisfatto del servizio. La qual cosa ha un che di grottesco. Personalmente – continua Splendido – ho ribadito l’urgenza di dare a Foggia un servizio di igiene urbana degno di questo nome. Sul punto sono arrivate una serie di rassicurazioni, atteso che l’azienda starebbe procedendo a redigere un capitolato degno di questo nome e si appresterebbe ad assumere ulteriori unità lavorative, rivenienti da concorso pubblico, da impiegare nei servizi di raccolta su strada. Nulla sul fronte delle tempistica, purtroppo, rispetto alla quale si sono limitati ad un vaghissimo ‘tempi brevi’. E’ evidente che monitorerò la situazione con estrema attenzione. Foggia paga un prezzo importante per un servizio rivelatosi ad oggi assolutamente deficitario. Ho chiesto formalmente che le cose cambino, ed in fretta” conclude il consigliere regionale della Lega Puglia.